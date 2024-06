Alanis Morissette 50 anos: saiba detalhes da relação da cantora com sua família

Com 50 anos, Alanis Morissette já cantou sobre família tradicional, descobriu passado trágico e definiu relação com os filhos como 'inquebrável'

Dona de uma legião de fãs, Alanis Morissette completou 50 anos no início do mês de junho sem nunca deixar de falar sobre a importância da família em sua vida. Mãe de três, a artista já cantou sobre família tradicional, vê futuro musical para os herdeiros e ainda descobriu um passado trágico envolvendo alguns de seus parentes. Confira curiosidades sobre a família da cantora a seguir.

Atualmente, Alanis Morissette é casada com o rapper norte-americano Souleye (44). Eles firmaram a união em 2010, com uma cerimônia simples e intimista, contando com a presença de familiares e amigos próximos. Da longa relação, nasceram os três herdeiros da artista: Ever Imre (12), Onyx Solace (7) e Winter Mercy (4).

Ela costuma falar da relação com os filhos e com o marido e, em 2020, lançou a canção Ablaze, uma carta para os pequenos. Na letra, ela define a relação como um "cordão inquebrável" e traz ensinamentos para os herdeiros, como quando canta que o mundo não é cor-de-rosa e conflitos e divisão entre as pessoas existem. No clipe, ela surge em meio a uma família tradicional.

Leia também: Carinho de brasileiros emocionou Alanis Morissette: 'Sabem todas as minhas músicas'

Em entrevista ao portal G1, ela comentou como os filhos a apoiam em seu trabalho. "Uns 90% do meu tempo, eles me deixam livre pra eu fazer meu trabalho, mas às vezes eles precisam da mãe. [Risos] Eu estou trabalhando, mas digo 'OK, pode vir'", comenta.

Ainda na conversa, a artista já chegou a comentar sobre a possibilidade dos filhos entrarem no mundo musical. Ela afirmou que costuma cantar com Ever, seu primogênito, porém, também enxerga nas duas filhas mais novas a veia da música e assegura que os três costumam se expressar através das canções.

"Os três, na verdade, são. Mas o Ever, o mais velho, e a Onyx amam se expressar por todas as formas: pela música, pela animação, contando histórias, dançando... então, eu dou apoio a eles, encorajo a continuarem se expressando, sem se preocuparem, sem parecer que seja um trabalho, porque eles são crianças", explicou, em meados de outubro de 2020.

Ela já afirmou que pretende levar a relação com a família e o casamento para a esfera literária, e pretende escrever diversos livros para abordar temas como maternidade, educação, escola em casa e casamento. "E daí terá um com a história clássica, uma biografia", acrescenta.

Foto: Reprodução/Instagram @alanis

DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Apesar da boa relação com a família, cheia de afeto e apoio, Alanis Morissette enfrentou um período difícil após dar à luz seus três filhos. A artista já revelou que sofreu a depressão pós-parto no nascimento dos três herdeiros.

"Eu tive depressão pós-parto após cada gravidez, e com cada criança piorou progressivamente. Estou feliz em dizer que finalmente estou superando — mas isso aconteceu apenas nos últimos três meses", afirmou, em entrevista ao Today Show em 2021.

"Quando eu estava passando por isso, algumas pessoas diziam: 'Ela só precisa dar um passeio. Ou, 'Ela só precisa dormir!'. Mas trago novidades: é tão complexo. É bioquímico, é neuroquímico, é circunstancial, é ambiental. Não é apenas uma coisa, não tem uma solução rápida."

FAMÍLIA ENVOLVIDA EM MOMENTO HISTÓRICO TRÁGICO

Filha de Alan Richard Morissette e Georgia Mary Ann, a cantora descobriu no início deste ano que parentes foram vítimas do Holocausto. Ela participou do programa Finding Your Roots, do canal estadunidense PBS e, na época, revelou que tem pouco contato com a história de sua família.

A artista disse que descobriu que era judia apenas após completar 20 anos. Ao longo da edição, Alanis descobriu que seu avô materno, Imre Feuerstein, escapou do Holocausto na Hungria, e depois passou anos tentando encontrar os dois irmãos, cujos destinos nunca foram revelados.

"Acho que havia terror em seus ossos e eles [meus pais] acabaram nos protegendo ao não querer [que sofrêssemos] antissemitismo", disse. "Então eles o fizeram para nos proteger, mantendo-nos no escuro."

A cantora também pôde ver uma pesquisa realizada junto ao Yad Vashem, Centro Mundial para a Memória do Holocausto, que revelou que seus tios-avôs, Gyorgy e Sandor Feuerstein, teriam supostamente sido enviados a um "campo de trabalho" na Rússia para servir à luta armada, porém, morreram em campos de concentração no país, enquanto seu avô continuou na Hungria.