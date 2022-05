Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa se beijam nos bastidores de Pantanal

Flagra de selinho de Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa viraliza na internet durante celebração do aniversário dela nos bastidores das gravações da novela Pantanal

A atriz Alanis Guillen e o ator Jesuíta Barbosa foram flagrados trocando um selinho nos bastidores da novela Pantanal, da Globo. O momento foi registrado quando ele levou um bolo para celebrar o aniversário dela nos bastidores das gravações da novela.

Em um vídeo que está circulando pela web, ela pega o bolo das mãos dele e os dois dão um selinho em celebração. Há pouco tempo surgiram rumores de que eles estariam vivendo um romance nos bastidores da novela, mas o ator disse que o público estava confundindo as coisas. Isso porque eles vivem o casal Juma e Jove na trama. “As pessoas confundem. Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam”, disse ele recentemente.

No dia do aniversário de Alanis, Jesuíta fez uma homenagem para ela no Instagram. "Alanis eu quis fazer um movimento, um sol, uma estrela: mas aí tudo já está: tudo hoje ao teu redor, ao centro de você. E daquele jeito só teu, você dividindo ao outro. Gloriosa! Um beijo bom", escreveu.

