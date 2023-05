Agenor Tupinambá se revolta ao descobrir que é amante: "Eu tô sem chão"

Agenor Tupinambá se revolta após descobrir a verdade sobre o seu namoro

Após ficar famoso por sua companheira, a capivara Filó, o influenciador e fazendeiro Agenor Tupinambá passou por uma situação delicada nas redes sociais nas últimas horas.

É que ele foi traído pelo então namorado antes mesmo de conhecê-lo. Segundo informações que estão circulando nas redes sociais, o influenciador namorava à distância Lucas Leite há cerca de um ano. Nesta semana, os dois se conheceram pela primeira vez e apareceram juntos nas redes sociais.

Só que após o encontro, um cozinheiro chamado Geovani Brietzke contou que Agenor Tupinambá na verdade era amante, já que seu namorado já vivia um romance com outro. “O Lucas estava até esses dias… Não, o seu calendário anual tem o que, Lucas? Semanas? Porque até esses dias você estava namorando com o Deyvidi aqui em Mato Grosso. Aí você já está há um ano namorando o menino aí?“, questionou o internauta.

Ele seguiu expondo o rapaz. “Porque ó, o garoto passou a virada de ano junto com todo mundo aqui, com meu grupo de amigos todo, e agora está há um ano namorando com o moço da capivara? Ah, por favor, né? Por favor!“, disse o cozinheiro.

Assim que soube da reviravolta envolvendo sua vida amorosa, Agenor Tupinambá publicou apenas uma curta mensagem na qual se pronunciou sobre o caso. "Estou sem chão", declarou ele .

Veja:

🚨VEJA: Após viralizar na internet que está sendo traído pelo namorado, Agenor se pronuncia: “Tô sem chão”. pic.twitter.com/52kYA5L75l — CHOQUEI (@choquei) May 15, 2023

