Agatha Moreira fica eufórica ao se encontrar com Antonio Bandeira: "Parece um sonho!"

Atriz Agatha Moreira registrou encontro com Antonio Bandeira em Madri, na Espanha

A atriz Agatha Moreira (31) ficou extremamente empolgada na noite da última quinta-feira ao compartilhar um encontro especial que teve com uma das personalidades mais conhecidas do cinema espanhol, o ator Antonio Bandeira (62), durante sua viagem a trabalho por Madri.

Por meio de sua conta no Instagram, a protagonista que está no ar em Terra e Paixão, publicou um vídeo do momento em que se encontrou com o astro nos bastidores da campanha de lançamento do perfume criado pelo ator. Isso porque Agatha é uma das representantes da marca Internacional. Poderosa, né?!

"Me sinto tão feliz, tão grata, tão realizada… me faltam palavras. Mas estar aqui em Madrid (cidade que amo) com pessoas que admiro tanto… parece um sonho. Gracias a todos por este día. Lo pase increíble", escreveu ela na legenda da publicação.

A musa brasileira ainda contou para os seguidores de suas redes socias que deu entrevistas para diversos veículos espanhois.

"Estou muito chique, insuportável. Dei muita entrevista hoje, em espanhol, em inglês. Porque é global, é para o mundo todo. Pensa aí em um país...Filipinas, dei entrevista! Polônia... todos os países da América Latina...a gente está muito chique! Mas, sério, estou muito feliz", declarou ela.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE AGATHA MOREIRA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha Moreira encanta internautas com fotos de um dia de praia ao lado de Rodrigo Simas e outros famosos

Belíssima, Agatha Moreira usou suas redes sociais para compartilhar alguns registros que fez de um dia de praia ao lado de seu amado Rodrigo Simas (31), além de outras atrizes, como Giovanna Lancellotti (29) e Yanna Lavigne (33).

“Comprei uma Cybershot e meus amigos que lutem porque estou insuportável… A última foto é uma clara homenagem à época do fotolog”, brincou a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.