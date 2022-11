Afilhada de Gal Costa, Preta Gil recorda vídeo cantando com a madrinha: "Eterna"

A cantora Preta Gil postou um vídeo cantando ao lado da madrinha, Gal Costa, que faleceu na última quarta-feira, 9

Preta Gil(48) usou as redes sociais para recordar um novo vídeo ao lado de sua madrinha, a cantora Gal Costa, que faleceu na última quarta-feira, 9, aos 77 anos.

No vídeo publicado no feed do Instagram, as duas aparecem em um estúdio cantando a música Vá se Benzer. Além disso, também aparece outras imagens do clipe da canção.

Ao dividir a gravação, Preta se declarou para a madrinha. "Vá Se Benzer!!! Um hino eterno!!! Te amo, Dinda!!! Gal Costa imortal, eterna e vibrante em nós!!!", disse ela na legenda da publicação.

Um dia após a morte de Gal Costa, Preta se manifestou na internet e lamentou. "Ainda me faltam palavras, só choro, uma tristeza imensurável!!! Minha madrinha Gal tão linda, tão presente, tão amiga!!! Tenho tanta coisa pra falar sobre ela, sobre nós!!! Te amo tanto, mas tanto!!!", escreveu ela.

Confira a homenagem de Preta Gil para a madrinha:

Filho de Gal Costa dá último adeus

O velório do corpo da cantora Gal Costa acontece nesta sexta-feira, 11, na Assembleia Legislativa de São Paulo com a presença de familiares, amigos e fãs. A viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, e o filho, Gabriel, de 17 anos, chegaram pela manhã ao local do velório para se despedirem. Wilma e Gal estavam juntas desde 1998 e tinham uma longa parceria na vida pessoal e profissional.

