Affair de Angus Cloud desabafa sobre morte de ator: ‘Nunca deixarei o mundo esquecer’

Sydney Martin, que vivia relacionamento com Angus Cloud, aparece devastada em redes sociais após morte do ator

Nesta última segunda-feira, 31, o mundo do cinema e da televisão foi pego de surpresa com o anúncio da morte do ator Angus Cloud. Com apenas 25 anos de idade, o artista morreu em Oakland, nos Estados Unidos, após uma possível overdose, como foi revelado pelo site TMZ.

Através de suas redes sociais, a modelo Sydney Martin, que mantinha um relacionamento amoroso com o ator, fez questão de se pronunciar e relembrar seus sentimentos por Angus. Em um desabafo, a famosa compartilhou uma foto preta com corações partidos em seu perfil oficial no Instagram.

Depois, a modelo ainda compartilhou uma mensagem para os seus seguidores, minutos depois da notícia da morte do ator. Sydney disse que seu coração estava totalmente partido e que ela amaria Angus para sempre enquanto tentava aceitar a notícia triste da morte.

“Nunca deixarei que o mundo se esqueça de você. Abençoe, abençoe, amor”, escreveu Sydney, em um outro story, prometendo que nunca deixaria o mundo esquecer o amado. Na foto, a modelo mostrou uma árvore de natal pichada por Angus, com a mensagem: “Feliz natal, eu te amo - Angus, 2021”.

Angus Cloud’s rumored girlfriend mourns ‘Euphoria’ star

Angus Cloud’s rumored girlfriend Sydney Martin is mourning the “Euphoria” actor after his death Monday. Cloud, whose real name is Conor Angus Cloud Hickey, died Monday at his family’s home in Oakland, California. He wa… pic.twitter.com/gVFSyE8Ylh — Dr.LyndaBarnes (@MrsBarnesII) August 1, 2023

Luto!

Após a notícia da morte do ator, diversos famosos se manifestaram lamentando a notícia. A equipe da série “Euphoria” escreveu uma nota nas suas redes sociais oficiais. “Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud. Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas profundas condolências aos seus amigos e familiares durante este momento difícil”, disseram na postagem.

Possível causa da morte de Angus Cloud é revelada por sua mãe

Angus Cloud faleceu na casa de sua família, em Oakland, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, a mãe dele foi a responsável por ligar para o serviço de emergência para pedir ajuda após encontrar o filho sem vida. Inclusive, ela pode ter revelado a possível causa da morte dele durante a ligação; entenda.