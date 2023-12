Advogado explica gesto surpreendente do ex de Ana Hickmann: "Pacificação"

Advogado explica gesto inesperado do ex de Ana Hickmann; ele decidiu mudar sua estratégia no processo de divórcio com a apresentadora

O advogado responsável por representar o empresário AlexandreCorrea veio a público explicar o que aconteceu nos bastidores do divórcio com a apresentadora Ana Hickmann. É que no final de semana circularam boatos envolvendo o caso.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, ele "abriu mão" do divórcio e teria desistido de se separar da apresentadora por conta própria. Agora, os advogados explicaram que não foi bem isso o que aconteceu.

"Ele desistiu inicialmente como um gesto de pacificação. No sentido de que parte dele o divórcio poderá ser consensual" , explicou Enio Martins Murad para a 'Quem'. Na prática, os dois querem se livrar das questões que podem vir após um divórcio litigioso, ou seja, sem acordo entre as partes.

Alexandre Correa não vê o filho desde o dia 11 de novembro, quando saiu de casa após brigar com Ana Hickmann. Ela o acusou de agressão e chamou a polícia. Com isso, ele saiu de casa e não viu mais o filho. Nos últimos dias, o empresário contou que conseguiu falar com o filho por meio de vídeo chamadas no celular.

Ex-marido de Ana Hickmann recebe autorização para visitar o filho:

Após ceder a guarda do menino para a apresentadora, o empresário recebeu a autorização da justiça para visitar o filho, Alexandre. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, a autorização da justiça diz que ele pode visitar o filho por intermédio de terceiros, por conta da medida protetiva da apresentadora.