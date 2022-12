Adriano Imperador surge em clima romântico com esposa após crise: ‘Que a gente tenha força’

Ex-jogador Adriano Imperador se casou no começo de novembro com a cabeleireira Micaela Mesquita

Após uma crise estranha no casamento recente e diversos boatos de que teriam se separado, o ex-jogador Adriano Imperador (40) e sua esposa, a cabeleireira Micaela Mesquita (25), apareceram juntinhos em um clima de romance nesta quarta-feira, 14.

Posando em um restaurante do Rio de Janeiro, o ex-atleta e a esposa compartilharam o momento romântico nas redes sociais, com direito a troca de declarações do casal no perfil de Adriano.

“Amo você. Espero que a gente tenha força de passar todas as barreiras juntos para sermos felizes”, escreveu o ex-jogador do Flamengo e do São Paulo na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Te amo. Maridão”, respondeu Micaela.

Adriano Imperador nega separação após briga de casal

Vale lembrar que Adriano e Micaela estão casados no civil desde o começo de novembro, mas acabaram anunciando a separação 24 dias depois. “Tá doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento, vamos viver”, declarou a cabeleireira à época. Mas, ela fez questão de contrariar o que vinha sendo divulgado, de que eles haviam se separado.

“Estou casada ainda. Estou esperando meu marido resolver aparecer para a gente anular o casamento, resolver o que vamos fazer das nossas vidas. Enquanto isso, não tem divórcio, a gente ainda está casado”, explicou. “Gente, ainda estamos casados. Hoje faz um mês. Brigar é coisa de casal, isso é normal”, completou Adriano.