Adriane Galisteu tenta recrutar atriz famosa para A Fazenda 15 e brinca: ‘Ela já me contou’

Apresentadora Adriane Galisteu aproveita viagem para recrutar atriz e influenciadora para participar de A Fazenda 15

Na madrugada desta terça-feira, 4, a atriz Adriane Galisteu usou seus stories de seu perfil oficial no Instagram para fazer uma brincadeira! A loira apareceu ao lado da atriz e influenciadora digital Jade Picon durante um evento em Bangkok, na Tailândia, perguntando se a ex-participante do Big Brother Brasil 22 está disposta a entrar em mais um reality show de confinamento na televisão.

“Jade, responde para mim: Você vai entrar na Fazenda esse ano?”, pergunta a apresentadora do programa da Record, em tom de brincadeira. Jade ri, mas Adriane corta o vídeo para dar um clima de suspense. Depois disso, a loira aparece novamente e brinca: “Ela já me contou aqui o que vai acontecer, mas eu não posso contar para vocês”, enquanto a influenciadora digital ri.

Em uma postagem de uma página de fofocas nas redes sociais, os internautas reagiram a uma possível entrada de Jade no reality. “Ela tem mais o que fazer”, ironizou um. “Pelo silêncio dela, algo me diz que quem vai não é ela e sim o Léo”, premonizou um outro usuário. Muitos outros internautas tiveram a certeza de que o irmão da influenciadora digital, Léo Picon, estará sim no programa. "Isso foi uma ameaça? Ela não aguentava uma semana na fazenda", debochou uma terceira pessoa. Alguns usuários apoiaram uma possível ida, mas outros não gostaram nada da possibilidade.

Galisteu perguntando se a Jade Picon vai pra #AFazenda15. Torceriam por ela? pic.twitter.com/a5Y8mNZbVo — Central Reality (@centralreality) July 4, 2023

Críticas!

Recentemente, Jade Picon compareceu ao programa “Encontro” e comentou sobre como lida com críticas feitas a seu respeito. Na atração matinal da Globo, que atualmente está sendo apresentada por Tati Machado e Valéria Almeida, a atriz de “Travessia” se mostrou confiante. “Os desafios eram diários, mas eu não tenho vergonha nenhuma, tudo na vida é um processo”, comentou Jade. A influenciadora recebeu diversas críticas ao ser escalada para a novela das 21h escrita por Gloria Perez.