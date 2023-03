Adriane Galisteu revela que já morou de favor após a morte de Ayrton Senna: "Não tinha dinheiro"

Adriane Galisteu abriu o coração sobre o assunto durante o programa "Faustão Na Band"

Adriane Galisteu (49) foi homenageada durante o programa "Faustão Na Band". A apresentadora participou do quadro "Arquivo Pessoal" e teve sua história contada em detalhes.

Além de falar sobre sua carreira, a retrospectiva abordou seu relacionamento com Ayrton Senna (1960-1994), mais especificamente sua vida após a morte do piloto de Fórmula 1.

Segundo Adriane, depois da morte de Ayrton, ela não conseguia arrumar trabalho. "Não tinha dinheiro para comprar um pastel. As pessoas não queriam me contratar, eu era modelo na época e eu só podia fazer foto e campanha, mas quem iria me chamar para vender algum produto se minha imagem estava ligada a um ídolo mundial, amado no mundo inteiro, que tinha morrido? Eu estava ligada a uma tragédia", desabafa.

Por sorte, um dos amigos do piloto a ajudou. O banqueiro a acolheu e começou também a trabalhar na volta da apresentadora para o mercado de trabalho.

"Ele começou a construir como seria a minha volta para o meu trabalho porque eu não tinha trabalho, Faustão. Ele me ajudou a estar na televisão e minha profissão era dar entrevista e conseguir me defender para explicar o que estava acontecendo na minha vida e demorou para eu me estabelecer e as pessoas falarem o meu nome", explicou.

Por fim, Adriane deixou bem claro que nunca se envergonha ao contar essa história, já que faz parte de sua vida pessoal e de trabalho.

"Eu nunca tive vergonha dessa história, sempre contei do jeito que ela é, para que todo mundo soubesse que é possível acreditar na gente. Eu nunca desisti de mim, nem quando tinha todos os motivos para desistir", afirmou.

Adriane Galisteu revelou como lida com o luto pela morte de Ayrton Senna

Em entrevista à CARAS, Adriane Galisteu contou que guarda até hoje os óculos de sol de Ayrton Senna, e ela assegurou que o passado dela com ídolo brasileiro não é um incômodo para a família ou companheiro. A apresentadora é casada com Alexandre Iodice e mãe de Vittorio (12).

"Muita gente fala que é uma falta de respeito eu falar do Ayrton, casada com filho... E assim, a primeira coisa que eu quis fazer foi mostrar pro Vittorio quem que foi o Ayrton, e ele tinha que saber de mim e eu queria que ele fosse fã do Ayrton, porque não dá pra não ser fã desse cara", disse.