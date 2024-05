Adriane Galisteu ressalta importância do autocuidado na vida das mulheres

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu afirma que não deixa de se cuidar e convoca mulheres a conhecerem sua nova sociedade

Adriane Galisteu (51) não esconde a importância do autocuidado em sua rotina. Empresária, apresentadora, influenciadora e mãe, a artista ainda se tornou sócia e embaixadora da clínica Academia da Face, especializada em tratamentos de estética facial.

"Apesar de eu não ser uma dona de casa daquelas exemplar, eu também sou mãe, também sou mulher, tenho meu trabalho que exige muito de mim e da minha imagem. Mas não deixo de cuidar de mim", diz Adriane Galisteu, em entrevista à CARAS Brasil.

A apresentadora afirma que, especialmente mulheres que ainda não têm o hábito de se cuidar, precisam começar a pensar em tirar um tempo do dia especialmente dedicado à ela e ao que faz bem. Dentre as atitudes, ela ressalta a importância do cuidado com a aparência.

"Tem mulher que não se permite nem se dedicar a ela por meia hora no dia, porque tem que cuidar do filho, do marido, da casa, do trabalho. Ela fica tão cansada e esquece dela. Tem horas que eu [também] fico de saco cheio e quero ficar de coquinho e sair sem maquiagem."

Pensando em levar o autocuidado e a importância da autoestima para as mulheres, Galisteu se tornou sócia da Academia da Face, dos médicos Alberto Cordeiro, William Ortega, e do CEO Thiago Palazzini. A clínica traz para o Brasil o treino facial, além de técnicas para resultados naturais e duradouros.

A apresentadora diz que os tratamentos são um complemento para hábitos como boa alimentação e a prática de exercícios físicos para o corpo. Ela afirma que já fez a massagem facial e sentiu diferença. "É quase um carinho que você vai se fazer, confio muito neles e conheço o trabalho deles há muitos anos."

Galisteu ainda diz que os tratamentos tem resultados naturais e focados em manter a beleza, não necessariamente mudar algum traço do rosto. "Se você se olha no espelho e não gosta, corre e vai mexer. A medicina e a ciência estão aí para isso. Mas enquanto a gente olha no espelho e gosta, vamos manter."

Ainda durante o evento de lançamento da clínica, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 13, em São Paulo, a CARAS Brasil conversou com os médicos e CEO da Academia da Face. Para Cordeiro, especialista que trabalha com Galisteu há anos, a empresa trás inovação para as mulheres brasileiras.

"[Aqui se] encontra inovação e uma proposta única que é a musculação facial. Como exercitamos os músculos do corpo, precisamos exercitar os músculos da face para mante-lo jovem e bonito", diz o médico. Palazzini reforça que a Academia da Face atende todos os públicos, desde jovens até pessoas maduras, e que, por não serem invasivos, os tratamentos podem ser feitos até em menores de idade.

"Começamos tratando com o treino facial, na intenção de malhar a musculatura. Isso causa efeito lifting e melhora consideravelmente a pele. Depois vamos para procedimentos de harmonização e preenchimento", completa Ortega, que assegura que os resultados sempre buscam a leveza natural.

