Adriane Galisteu presta homenagem no aniversário da morte do piloto Ayrton Senna

Adriane Galisteu recordou com carinho do ex-namorado, o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, 28 anos após sua morte

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 12h15

Eterno em nossos corações! A apresentadora Adriane Galisteu (49) fez questão de prestar homenagem para Ayrton Senna (1960 - 1994) nas redes sociais.

Neste domingo, 01, completa 28 anos da morte do piloto de Fórmula 1, que faleceu em 1994, durante corrida no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, aos 27 anos de idade. Em seu feed no Instagram, a famosa recordou com carinho o ídolo brasileiro.

A loira compartilhou um registro antigo em que aparece ao lado do ex-namorado na época que viveram romance. Os dois tiveram relacionamento de um ano e meio, de 1993 até o dia da morte do piloto.

"Pra sempre. 01/05", escreveu Adriane Galisteu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores lamentaram a partida de Senna e exaltaram o piloto, que permanece vivo nos corações dos fãs. "Eterno Ayrton Senna", "28 anos sem um dos nossos maiores ídolos, acredito que não teremos mais um ídolo e uma pessoa como o Ayrton Senna", "Para sempre mesmo!!! Pra você e pra nós!", "Parece ontem, eu adolescente assistindo à corrida em meu quarto com minhas irmãs, não acreditei!! Era fã de Ayrton Senna e depois me tornei fã de Adriane", "Pra sempre nosso campeão! Saudade eterna", disseram.

Adriane Galisteu relembra relacionamento com Ayrton Senna

Recentemente, Adriane Galisteu emocionou a web ao recordar o relacionamento com o saudoso Ayrton Senna durante o programa Faustão na Band."Senna era sensacional. Sofri a perda dele junto com o Brasil inteiro. Ele era muito tímido e eu esculhambei a vida dele um pouco nesse sentido", disse ela.

"Essa história eu guardo com muito carinho e amor no coração. As pessoas me julgaram muito naquela época, ouvi barbaridades", contou ainda. "Eu fiquei conhecida através do meu relacionamento com ele, mas eu dei um passo a frente. Sou muito grata por tudo que vivi com ele, foi por causa desse namoro que muitas pessoas me conheceram, me acolheram", completou a apresentadora.

Confira a homenagem de Adriane Galisteu para Ayrton Senna: