Adriane Galisteu mostra o filho com look junino: "Meu caipira"

A apresentadora Adriane Galisteu combinou o look junino com o filho, Vittorio

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 19h28

Adriane Galisteu (49) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho com look caipira.

Nesta sexta-feira, 24, Vittorio Iodice (11), fruto do relacionamento da apresentadora com Alexandre Iodice, dançou quadrilha na escola e a artista foi prestigiar o herdeiro.

Em seu perfil no Instagram, Galisteu compartilhou algumas fotos em que aparece com o herdeiro, o marido e sua mãe, Emma Kelemen, e se derreteu.

"Meu caipira gostosoooooo!!!", escreveu a artista na legenda da publicação, acrescentando as tags 'família e 'amor que não se mede'.

Vale dizer que Adriane Galisteu ama combinar looks com o filho. Recentemente a apresentadora da Record TV marcou presença na Parada do Orgulho LGBT+ ao lado de Vittorio, e no evento surgiu usando o mesmo moletom que o menino, com as cores da bandeira LGBTQIA+.

Confira o clique do filho de Galisteu de caipira: