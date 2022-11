Adriane Galisteu mostra detalhes de mansão luxuosa decorada para Copa do Mundo

Apresentadora Adriane Galisteu mostra mansão em suas redes sociais com decoração para torcer para Seleção Brasileira

Nesta terça-feira, 29, a apresentadora Adriane Galisteu (49) decidiu chocar seus seguidores mostrando a decoração que ela escolheu para acompanhar a Seleção Brasileira pela Copa do Mundo no Catar.

Confiante de que o Brasil irá conquistar o Hexacampeonato, a apresentadora do reality show rural A Fazenda 14 não poupou na decoração de sua mansão luxuosa inspirada na amarelinha. Com o teto cheio de bandeiras do Brasil, ela apostou no manto verde e amarelo para sua mesa de centro, além de outros objetos da casa.

Além disso, ela colocou bolas e até mesmo cavalinhos personalizados dentro de sua residência. Na legenda, ela ainda fez uma promessa e disse que só irá mudar a decoração da casa quando o Brasil conquistar o mundial.

“E eu só vou tirar a decoração quando o Brasil ganhar a copa”, escreveu Adriane Galisteu na legenda do vídeo que fez mostrando os detalhes, publicado nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Adriane Galisteu mostra detalhes de sua casa decorada para Copa do Mundo - Créditos: Reprodução / Instagram



Ana Hickmann abre o jogo sobre os rumores de rivalidade com Adriane Galisteu

A apresentadora Ana Hickmann decidiu falar sobre os rumores de rivalidade entre ela e Adriane Galisteu. “Queria aproveitar para desfazer algumas coisas que foram ditas no passado e que não eram verdade. Disseram que eu pedi para não me encontrar com ela ou que ela teria feito esse mesmo pedido. Isso procede. Algumas pessoas demonstraram, sim, preocupação [com o reencontro]. Mas o tempo passou, a gente amadureceu”, disse ela em um vídeo no YouTube.

Então, Ana comentou sobre quando participaram juntas do programa Hoje Em Dia em setembro deste ano. “Eu disse que fazia questão de fazer esse programa, para de uma vez por todas colocar uma pedra nisso. E torcia que também fosse dessa forma do lado dela. Porque não é legal. Preparamos um buquê de flores e a recebi pessoalmente”, afirmou.