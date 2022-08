Adriane Galisteu aposta em top mínimo para fazer passeio romântico com o marido por Nova York

Adriane Galisteu esbanjou beleza e estilo ao usar um top mínimo para fazer um passeio ao lado do marido em Nova York

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 14h20

Na última quinta-feira, 25, Adriane Galisteu (49) usou suas redes sociais para exibir um passeio romântico que fez com o marido, Alexandre Iodice (51), durante a viagem que estão fazendo por Nova York, curtindo um passeio pelas ruas da cidade.

Para a ocasião, a apresentadora apostou em um look despojado, que contava com um top mínimo azul super estiloso, que realçava sua beleza. A loira ainda completou o look com uma camisa e um shorts branco, um boné azul e um óculos de sol.

Na legenda, ela aproveitou para se derreter para o amado, escrevendo: "Acho que eu vi um gatinho… ".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Só fotos perfeitas!", escreveu um. "Gatíssima!", falou outro. "Que diva!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Adriane Galisteu usando um top mínimo durante um passeio romântico com seu marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu 🅰️ ✚ ⚡️ (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu esbanja estilo ao passear só de camisetão em Nova York

Recentemente, Adriane Galisteu apostou em um look estiloso e ousado para fazer um passeio por Nova York. A apresentadora usou uma espécie de vestido, parecendo um camisetão, ostentando suas pernas torneadas

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!