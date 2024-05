Adriana Lessa vive personagem de Susana Vieira em nova peça: 'Reencontrar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Lessa celebra remontagem de A Partilha 34 anos após peça original e recorda parceria com Susana Vieira

Adriana Lessa (53) foi uma das celebridades que prestigiou o lançamento do livro de Susana Vieira (81) na última terça-feira, 14, em São Paulo. A artista, que contracenou com a veterana em Senhora do Destino, celebra agora um "reecontro" com a atriz em nova peça.

"Em cena, profissionalmente, vou reencontrar uma parte de Susana muito querida. Ela fez A Partilha, de Miguel Falabella, há 34 anos. E agora, em julho, A Partilha vai estrear em São Paulo e eu vou interpretar a personagem que foi de Susana Vieira ", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

A Partilha estreou originalmente em 1990 e passou seis anos em cartaz. Na peça, quatro irmãs se reencontram durante o enterro da mãe após passaram muito tempo afastadas. Regina, personagem da veterana da Globo, é a irmã esotérica, que não costuma se reprimir e enxerga a vida de maneira alto-astral.

Durante o reencontro, as quatro têm discussões e brigas, porém, ao mesmo tempo, recordam os momentos bons do passado e descobrem muitas novidades sobre elas mesmas. Elas vivem intensamente suas afinidades, problemas e diferenças.

Lessa diz que, apesar da vontade de contracenar novamente com Susana, nunca deu certo. "Susana é um acontecimento, uma alegria absoluta. Fico muito feliz de ter trabalhado com ela, convivido com ela durante muito tempo enquanto fazíamos Senhora do Destino."

Por fim, ela ainda deixa um recado e faz uma brincadeira com o nome da biografia da artista, Senhora do Meu Destino. "E cada um de nós é senhor e senhora do seu próprio destino, que possamos viver da melhor maneira possível, cuidando da sua própria vida. Que assim a gente não atrapalha ninguém."

