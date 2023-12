Acredite se quiser: Maiara e Fernando reatam namoro e tomam decisão inédita

Maiara e Fernando reatam namoro e tomam decisão inédita; eles vão manter o relacionamento em segredo, bem longe dos comentários dos fãs

O que muitos fãs acreditavam que ia acontecer mais ou cedo, ou mais tarde para que se tornou real. É que Maiara e Fernando Zor podem ter reatado o romance após dezenas de idas e vindas. As informações foram reveladas nesta quinta-feira, 21.

De acordo com o jornalista Hedmilton Rodrigues, do Movimento Country, os dois estão juntos, mas decidiram manter o romance longe dos holofotes dos fãs. A ideia é não sofrer críticas e nem expor os fãs.

Maiara e Fernando já terminaram e começaram o romance várias vezes. No passado, os dois chegaram a trocar acusações públicas, o que gerou a ira dos fãs da cantora que faz dupla com Maraísa.

Recentemente, em entrevista ao colunista Leo Dias, Maiara contou que já emagreceu 23 quilos e notou uma grande mudança em seu corpo. “Tinha que melhorar a autoestima, hoje eu estou voando e me sentindo super bem”, contou ela, e completou: “Faz a diferença pelo meu trabalho. Eu amo cantar e eu estava sentindo que eu precisava [emagrecer] para ter uma resistência melhor no palco. Ajuda o físico bem condicionado, até nas cordas vocais ajuda”.

Cantora terminou noivado em outubro

Solteira após terminar o relacionamento com o cantor Matheus Gabriel, a musa vem surpreendendo com seus looks poderosos para subir no palco. Nos últimos dias, a cantora falou sobre não usar aliança antes do término. "Eu tirei a aliança porque já tinha um tempo que eu estava sendo essa dificuldade da gente se encontrar, quando eu fui para Gurupi, a gente já estava há uns 10 dias sem nos ver, mas a gente tentou", disse ela.

Por meio do seu Twitter, a estrela contou que eles decidiram se separar sem brigas e sem traição. "Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término... Nosso tempo... Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo... Espero que entendam... É que nos apoiem nesse momento difícil!", disse ela.