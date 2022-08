Acompanhando marido em turnê, Kourtney Kardashian posa com look rosa

A influenciadora Kourtney Kardashian compartilhou em seu Instagram o look rosa escolhido para acompanhar o marido Travis Barker em um de seus shows

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 18h45

Nesta terça-feira, 16, Kourtney Kardashian (43) apareceu estilosa acompanhando seu marido Travis Barker (46) durante um dos shows de sua turnê.

A estrela do reality-show The Kardashians apareceu em seu Instagram com um belo sobretudo rosa acompanhado de saltos altos pretos. O baterista e marido de Kourtney apareceu com camiseta branca e um macacão preto.

As fotos foram tiradas nos bastidores de um show do músico na cidade de Cleveland, no estado americano de Ohio. O casal está a mais de 3 mil quilômetros de sua casa em Calabasas, Califórnia.

“Bastidores”, escreveu Kourtney na legenda da postagem. O marido da influenciadora elogiou a amada nos comentários: “A mais linda”.

Além de Travis, os fãs de Kourtney também amaram os cliques! “Rosa fica tão bem em você Kourtney”, comentou uma seguidora. Outra fã comentou: “Que linda”.

Em turnê!

Esta não é a primeira cidade de Kourtney visita em turnê com o marido que toca bateria na banda Blink-182.

A Kardashian recentemente compartilhou algumas fotos ao lado de Travis nos bastidores de um show na cidade de Indianapolis.