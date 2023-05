Acompanhada, ex de Cauã Reymond é flagrada de shortinho e top sem sutiã

Ex de Cauã Reymond é flagrada de shortinho e top sem sutiã; ela estava almoçando com amiga

A influenciadora e modelo Mariana Goldfarb foi flagrada nesta quinta-feira, 4, almoçando acompanhada em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela acaba de terminar o casamento com o ator Cauã Reymond.

Sem se incomodar com os cliques dos fotógrafos, a bela esbanjou simpatia e sorriu para as câmeras. Ela e a amiga fizeram caras e bocas e demonstraram que não estavam preocupadas com as fotos.

Nos cliques, a modelo surgiu com um top de manga longa sem sutiã e um shortinho minúsculo que deixou em evidência o corpão que ela ostenta. De tênis nos pés, ela estava provavelmente preparada para malhar, atividade que não abre mão.

Mariana Goldfarb recebeu na última semana o diploma de sua primeira graduação. Ela se formou em nutrição aos 33 anos e comemorou a conquista em uma publicação nas redes sociais.

"Meu diploma chegou! Escutei que era tarde para começar uma faculdade de novo. Já tinha feito duas e abandonei no meio porque não houve identificação, até eu tentar a terceira e me encontrar em tudo que a Nutrição engloba. Agora, quero a quarta. Penso em fazer psicologia, quem sabe... A lição é: nunca, em hipótese alguma, duvide de você", destacou ela transbordando alegria e gratidão.

O casamento do ator Cauã Reymond (42) e da nutricionista Mariana Goldfarb (33) chegou ao fim em abril. Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais.

Veja:

Após o fim do casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb é vista sem aliança pela primeira vez

Após o fim do casamento com o protagonista de 'Terra e Paixão', da TV Globo, o ator Cauã Reymond, Mariana Goldfarb foi clicada pela primeira vez sem a aliança de compromisso. Ao lado das amigas, Mariana foi flagrada em um quiosque da Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, sem o anel.