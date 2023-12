Acidente de Zé Neto deixa mulher ferida e envolve criança; veja detalhes

Acidente de Zé Neto deixa mulher ferida; ao menos cinco pessoas se envolveram na colisão que aconteceu nesta terça-feira, 5

Novos detalhes sobre o grave acidente de carro sofrido pelo cantor Zé Neto foram divulgados nesta quarta-feira, 6, pela Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência minutos depois da colisão.

De acordo com a PRF, o sertanejo primeiro bateu contra o eixo de um caminhão enquanto dirigia na BR-153, km 246, em Fronteira (MG) . Ao perder o controle do veículo, o artista atingiu outros dois carros, envolvendo cinco pessoas no acidente.

Ainda de acordo com a ocorrência, em um dos carros estava uma mulher e uma criança - a mulher teria sofrido ferimentos graves. No segundo veículo havia um homem e uma mulher, que também foram feridos. As autoridades ainda dizem que a mulher do cantor, NatáliaToscano, também estava no veículo. Ela nega.

Zé Neto foi internado na noite de terça-feira, 5, após sofrer um acidente de carro. O veículo no qual ele estava se envolveu em uma colisão com outros carros em uma rodovia que passa por Minas Gerais. O carro do artista capotou e ele foi resgatado para realizar exames. Zé Neto foi diagnosticado com fraturas nas costelas e um corte no braço. Ele está na UTI em observação até quinta-feira, 7.

Esposa emite nota

Esposa de Zé Neto, a influencer Natália Toscano divulgou um comunicado oficial sobre a internação do marido por meio de sua assessoria de imprensa. O documento informou que o sertanejo está bem e consciente no hospital sob os cuidados dos médicos. Além disso, a loira fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs com sua família neste momento delicado.

"Aos amigos, familiares e todos que têm compartilhado suas mensagens de carinho e preocupação, mais uma vez, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por todas as demonstrações de afeto e apoio que temos recebido. Cada mensagem, cada pensamento positivo e cada oração foi muito importante para nós. Nesse momento, Zé encontra-se hospitalizado em observação no Hospital de Base. No entanto, temos a alegria de reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele permanece consciente e sob os cuidados dedicados da equipe médica. Continuaremos a atualizá-los sobre a recuperação do Zé e contamos com suas energias positivas enquanto enfrentamos juntos este capítulo, no perfil oficial da dupla, @zenetoecristiano, serão postados os novos boletins médicos. Agradecemos do fundo do coração por fazerem parte desta rede de apoio que faz toda a diferença. Que a bondade que temos recebido retorne multiplicada a cada um de vocês", informou.