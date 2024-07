Acabou? Maraisa deixa de seguir e arquiva fotos com Fernando Mocó

De casamento marcado, a cantora Maraisa chamou a atenção dos fãs ao parar de seguir Fernando Mocó e arquivar as fotos dos dois

Nesta quarta-feira, 10, a cantora Maraisa surpreendeu os fãs ao deixar de seguir seu noivo, o empresário Fernado Mocó, no Instagram. Ela também arquivou todas as fotos que eles aparecem juntos.

Até o momento, a irmã da cantora Maiara não se pronunciou sobre o ocorrido. Os dois, que assumiram o romance em julho do ano passado, estão de casamento marcado. Segundo as informações divulgadas pelo portal LeoDias, eles vão subir ao altar no dia 03 de outubro.

No dia em que eles completaram 1 ano de relacionamento, Maraisa fez uma declaração de amor nas redes sociais. "Meu amor, enfim chegamos a bodas de milagre, um ano de namoro, uma data tão importante e especial para nós. Quantas histórias já vivemos até aqui, amor, você melhorou meus dias e me deu um novo rumo, que nessa continuação da nossa história, estejamos mais fortes ainda para enfrentarmos tudo e todos", começou.

"Obrigada por não desistir do nosso amor, por cuidar dele com tanto carinho, muito feliz por ter construído uma história com você, uma pessoa incrível, apaixonante, que quero sempre na minha vida, um ano de muito amor, respeito e cumplicidade. Meu amor por você só aumenta a cada dia, a cada instante. O seu companheirismo, seus cuidados, sua dedicação, atenção, são coisas que fazem me apaixonar cada vez mais, para mim só basta ter seu sorriso, sua companhia para estar bem, para qualquer dia ficar melhor. Este ano não teria sido tão incrível, tão leve se não tivesse você fazendo parte dos meus sonhos, meus projetos, minha vida", completou.

Maaisa deixa de seguir Fernando Mocó - Reprodução/Instagram

Maiara mostra preparativos do casamento de Maraisa

A cantora Maraisa e seu noivo, Fernando Mocó, já começaram os preparativos para o casamento, que será no dia 3 de outubro. E a irmã dela, Maiara, está acompanhando tudo de perto. Recentemente, ela usou seus stories no Instagram para mostrar o momento em que a noiva escolhe os doces para a festa.

"Ai, gente, minha irmã vai casar. A noiva mais linda do Brasil vem aí", escreveu a artista, que disse: "Estou quase chorando, mas não posso porque estou maquiando. Maraisa escolhendo os docinhos do casamento, começou, não posso chorar, tá chegando a hora".

Em seguida, Maiara mostrou as opções de doces. "Quanto doce! Acho que a gente tem que colocar todos, nem precisa experimentar, um de cada. Tem uns maravilhosos!", contou a cantora, que se empolgou ao ver os bem-casados. Na sequência, opinou sobre os doces de pistache. "Pistache não. Tira esse de pistache. Brigadeiro eu quero. Brigadeiro tem que ter", disse. Confira!