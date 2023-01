Abatida, mulher de Daniel Alves desabafa: 'Estou em um momento de calma'

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz aparece nas redes sociais pela primeira vez para mostrar como está após perder a mãe e o marido ser detido

Nesta segunda-feira, 23, a modelo Joana Sanz, que é a esposa do jogador de futebol Daniel Alves, apareceu em um vídeo pela primeira vez após ter a sua vida virada de cabeça para baixo. Depois da morte de sua mãe, ela viu o marido ser detido pela polícia da Espanha sob a acusação de suspeita de agressão sexual. Para tranquilizar seus fãs, ela gravou um vídeo nos stories do Instagram e mostrou que está abatida, mas é grata pelo apoio que está recebendo.

"Decidi fazer esse vídeo para que possam me ver.... Sei que tem muita gente preocupada. Agora estou em um momento de calma, apesar de toda a tempestade. E queria aproveitar para agradecer a tanta gente que estão me apoiando de verdade", disse ela.

"Recebi algumas mensagens preciosas e livros desde de psicologia, de coloris, com mensagens de superação e de animo... Tantas palavras de carinho. Estou respondendo todas as mensagens de carinho e isso me conforta muito. São pessoas que dedicam seu tempo para me encher de ânimo. Muito obrigada. De verdade", finalizou.

Antes disso, Joana Sanz pediu por privacidade neste momento. "Peço, por favor, a todos os meios de comunicação que estão na frente da minha casa, que respeitem minha privacidade nesse momento. Minha mãe morreu há uma semana, ainda estou assimilando que ela não está mais aqui para que [vocês] me atormentem com a situação do meu marido", afirmou ela, que ainda desabafou: "Eu perdi os únicos dois pilares da minha vida. Tenham um pouco de empatia em vez de buscar tanta notícia na dor alheia. Obrigada".