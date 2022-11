Abalado, Kevi Jonny se pronuncia pela primeira vez após acidente de ônibus: "Tivemos mais um livramento"

Após sofrer um acidente de ônibus aio lado da namorada, Sthe Matos, Kevi Jonny se pronunciou e tranquilizou os fãs

Kevi Jonny usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 11, para se pronunciar pela primeira vez após o acidente de ônibus que sofreu ao lado de sua namorada, Sthe Matos, e de sua equipe. O veículo que eles estavam capotou na BR-242, próximo à cidade de Cristópolis, no extremo oeste da Bahia, e felizmente todos estão bem.

Através dos Stories do Instagram, Kevi compartilhou uma foto sua após o susto que sofreu, e confessou que estava muito abalado para gravar um vídeo, contudo, afirmou que ele e sua equipe estão bem, apesar de alguns terem sofridos alguns ferimentos, e agradeceu as mensagens de apoio.

"Não consigo gravar nada, aqui estou muito abalado com tudo, mas queria passar para tranquilizar. Estamos bem, graças a Deus. O pior já passou. Tivemos mais um livramento de Deus, que eu só tenho a agradecer por ter nos livrado de algo pior", disse ele.

Em seguida, o cantor falou sobre o estado de saúde de sua equipe e agradeceu o carinho que estava recebendo. "Não perdemos ninguém, graças a Deus. Infelizmente alguns da nossa equipe tiveram ferimentos, mas que já estão sendo cuidados aqui no hospital. Fãs, amigos, família, obrigado por todo apoio e orações", completou.

Ainda nas redes sociais, Kevi Jonny avisou que os próximos shows serão cancelados. "Em virtude do acidente que aconteceu hoje, dia 11 de novembro, com a equipe do cantor kevy Jonny, na BR 242 no município de Cristópolis, na Bahia, os shows que o artista faria hoje em Luís Eduardo (BA), sábado em Riachão do Jacuípe (BA), domingo em Teixeira de Freitas (BA), e segunda em Itaobim (MG) estão cancelados. Certo de contarmos com a compreensão de todos, agradecemos o carinho e as orações. Em breve estaremos em cada cidade levando o melhor do repertório", diz o comunicado.

Além do artista, a equipe de Sthe também se manifestou e tranquilizou os fãs. "Como já está sendo noticiado, o ônibus onde Sthe, Kevi e a equipe dele viajavam sofreu um acidente a caminho de um show. Algumas pessoas ficaram feridas, mas felizmente não houve fatalidade. Sthe passa bem e falará com vocês assim que possível. Obrigado pelo carinho de sempre. Att, equipe da Teté", diz a nota.

