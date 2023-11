10 anos juntos: o amor arrebatador que fez Zezé di Camargo dar a cara a tapa

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda vivem um relacionamento feliz há uma década; afinal, como eles se conheceram?

Há quase dez anos, o cantor Zezé di Camargo conheceu a modelo Graciele Lacerda. Na época, o romance ficou restrito aos bastidores e só se tornou público em 2014, quando ele decidiu assumir oficialmente a união.

Segundo informações, os dois se conheceram durante as gravações do extinto Jovens Tardes, último programa comandado por Marlene Mattos na Globo. Eles trocaram telefones e começaram a conversar. O romance só vingaria meses depois.

Em 2014, o cantor foi capa da revista Contigo! e exaltou o relacionamento, que na época estava no início. “Graciele é uma mulher linda, tem um corpo escultural, mas eu me apaixonei pela alma dela. É claro que a beleza física foi o que me chamou atenção primeiro, mas foi sua humildade que me conquistou”, declarou ele na época.

Na época, Zezé di Camargo também disse que o jeito simples da bela chamou sua atenção desde o início. “Eu encontrei alguém que gosta de tudo que eu gosto: de sertanejo, de comida simples, de pescaria. Ela é amiga dos meus amigos”, completa.

Na mesma reportagem, Graciele Lacerda contou que tinha medo de se envolver com o cantor. “Eu achava que nenhum artista prestava. (...) Eu gostava de conversar com ele. Teve uma vez que o Zezé me perguntou se estava me incomodando, mas eu falei que não, que gostava do papo. Não queria me envolver... Mas eu me interessei pelo jeito dele”, disse.

Filhas foram resistentes ao romance

Após o casamento de 30 anos com Zilu Camargo, que chegou ao fim em 2012, o cantor teve dificuldades para que as filhas aceitassem seu novo amor. No documentário É o Amor, exibido pela Netflix, Wanessa Camargo contou como aceitou o romance do pai.

"Quando eu resolvi realmente ter uma relação com ela, foi muito verdadeiro. Foi muito: “eu não quero mais confusão, eu não quero mais briga”. Ela faz meu pai feliz, eu tenho que aceitar isso", declarou ela que evitava tocar no nome da jornalista. Discretos, Igor Camargo e Camilla Camargo pouco falaram publicamente sobre o assunto.

A mãe de Graciele também foi contra o romance, já que temia a exposição da filha. "Eles são bem conservadores, e foram contra no começo. Depois aceitaram. A mãe dela é muito minha fã”, afirmou ele na Contigo!.

Briga recente estremece relação com a família

Nas últimas duas semanas, a revelação de supostos perfis falsos usados por membros da família Camargo colocaram a relação de volta aos holofotes. Isso porque ficou evidente que ainda há questões mal resolvidas entre os filhos de Zezé di Camargo e sua noiva.

Nesta quarta, Wanessa e Camilla Camargofizeram um pronunciamento em conjunto nas redes sociais. "Antes de mais nada, queríamos deixar claro que somos uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos. Independente desse amor incondicional que temos tanto pela nossa mãe, quanto pelo nosso pai, e o respeito que a gente tem, e eles sabem, as pessoas podem questionar, mas ambos sabem do amor e do respeito que temos por eles, está rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai", declararam publicamente.