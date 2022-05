Mariana Godoy homenageia o pai no dia em que ele faria aniversário: "Fica a saudade"

A jornalista Mariana Godoy relembrou algumas fotos com o pai e falou sobre a saudade que sente dele

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 19h15

Mariana Godoy (53) prestou uma bela homenagem ao pai, Carlos Arthur, que faleceu em 2019.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista compartilhou uma sequência de fotos com o pai e contou que ele faria aniversário nesta quinta-feira, 19, caso estivesse vivo.

"Em 19 de maio nasceu Carlos Arthur, 80 anos atrás! Ele se foi há 3 anos, perdi meu pai num Dia das Mães", relembrou ela.

Mariana tão elogiou o pai e falou sobre a saudade que sente dele. "Ele era tão falante, tão animado, mas sempre tímido para tirar fotos. Fica a saudade. Dr. Godoy, prof. Carlos, Carlos Arthur, Carlão, tio Caíco, pai", completou a jornalista.

No ano passado, Mariana falou sobre a morte do pai. Ela contou que seu Carlos era fumante e acabou tendo um câncer na gargante e no pescoço. "Meu pai morreu em maio de 2019. Ele foi fumante por mais de seis décadas e teve um câncer na garganta e pescoço. Acompanhei o tratamento e sabia que o final seria terrível, o médico me avisou. Ele fumou demais e por muito tempo não seguiu as recomendações médicas", relatou ela na ocasião.

