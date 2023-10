Tarólogo previu expulsão de Rachel Sheherazade em ‘A Fazenda 15’? Entenda

Além de garantir expulsão, tarólogo cravou que Rachel Sheherazade não seria campeã por se envolver em confusão em ‘A Fazenda 15’

O tarólogo Victor Valentim acertou em cheio algumas previsões sobre o reality show da Record, ‘A Fazenda 15’. Além de garantir que a edição contaria com uma expulsão logo no começo, ele também afirmou que Rachel Sheherazade, que foi expulsa nesta quinta-feira, 18, não se tornaria a campeã por conta de algumas confusões.

O tarólogo, que conta com mais de 300 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, tirou as cartas na semana de estreia da atração rural: “ Vai ser uma Fazenda de trapaças, de mentiras, de bastante muvuca. Eu acho que é o que a Record mais quer. E pelas cartas é o que sai de forma bem forte são chances de muitas expulsões”, disse Victor.

“É total de aumentar os números do Ibope e de crescimento nesse momento. Tanto que os participantes colocados dessa vez foram todos muito polêmicos. As cartas mostram que já tem pessoas com tendência a sair e também tendo oportunidade de expulsão já no começo”, o tarólogo acertou a previsão da expulsão, que aconteceu antes da quarta roça.

Além disso, Victor também fez uma previsão exclusiva para Rachel: "As cartas mostram ela perdida ali e com chance de sair do jogo. Não vejo ela como uma vencedora do jogo. Ela tem tendência a se mostrar muito forte no começo, mas eu acho que ela vai acabar se perdendo no meio de tanta confusão”, disse o tarólogo.

Por fim, além de fazer análises específicas para Cariúcha, Lucas Souza e Nathalia Valente, o tarólogo revelou detalhes do possível vencedor da edição. Victor contou que o campeão será uma pessoa muito solitária, que não se encaixa nos grupos e nas confusões do reality; confira todas as previsões feitas por Victor Valentim sobre 'A Fazenda'.

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de 'A Fazenda 15'?

Para quem não acompanhou todos os detalhes, uma briga envolvendo Rachel Sheherazade e Jenny Miranda levou a produção de 'A Fazenda 15' a tomar uma decisão drástica! Além de cancelarem a roça desta quinta-feira, 19, eles convocaram a jornalista para uma conversa longe das câmeras. A influenciadora também foi chamada, mas foi liberada rapidamente.

Pouco tempo depois de convocarem a comunicadora, a Record confirmou a expulsão de Rachel por colocar em risco a integridade física de Jenny. Durante a briga acalorada, que começou por conta da divisão das tarefas da casa, a jornalista colocou a mão no rosto da influenciadora; saiba todos os detalhes sobre a expulsão de Rachel.