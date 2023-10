Saiba se Rachel Sheherazade quer encontrar Jenny Miranda após A Fazenda

Amigas ou inimigas?! Expulsa de A Fazenda 15 após briga com Jenny Miranda, Rachel Sheherazade revela a verdade sobre possibilidade de encontrar a rival

A jornalista Rachel Sheherazade abriu o jogo sobre Jenny Miranda após ter sido expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, por causa de uma briga com a influencer. Em entrevista para Lucas Selfie, ela disse que elas não devem se encontrar após o reality show.

“Muito improvável que eu tenha que me dirigir a palavra a ela alguma vez na minha vida. A gente não se encontra, nossos mundos são completamente diferentes. Uma pessoa de valores totalmente opostos aos meus”, disse ela.

Então, ela abriu o coração sobre o que aconteceu. “Ela é uma pessoa que me fez sofrer, que acabou com o meu sonho, que ceifou o meu sonho, o sonho dos meus filhos. Ela me tirou a oportunidade de concorrer esse prêmio”, contou.

Rachel Sheherazade detona Jenny Miranda

Ainda na conversa com Lucas Selfie, Rachel Sheherazade contou sobre o motivo de sua expulsão e detonou Jenny Miranda."Uma reação de defesa contra um ataque que seria feito contra mim. A Jenny é uma pessoa descontrolada, completamente descontrolada, uma pessoa imprevisível, uma pessoa agressiva por natureza, e de um porte físico muito superior ao meu. Uma mulher bombada, musculosa, que dá três do meu tamanho, da minha largura, raivosa", disparou.

"Desceu ali, me encurralou contra fundo da oficina. Eu tava com o alimento da ovelha, indo fazer a ovelha, que ela não ia fazer. Eu fui fazer a ovelha para que o animal não sofresse, e ela vai e diz que eu não vou fazer com o Lucas, que eu não mando. Ela tinha acabado de dizer que não ia fazer, então eu ia fazer com Lucas", acrescentou.

Sheherazade seguiu criticando Jenny. "Ela vem com aquela raiva toda, e ela vem e joga o corpo para cima de mim. Na hora que ela joga o corpo e a boca, e ela já tinha tentado agredir a Kally [no fim de uma festa]... Ela era capaz de tudo. A Jenny é uma pessoa capaz de tudo", ressaltou.