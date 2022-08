Record TV confirma a data de estreia de A Fazenda 14

Sob o comando de Adriane Galisteu, a nova temporada de A Fazenda estreará nas próximas semanas!

Nesta sexta-feira, 26, a Record TV confirmou qual será a data de estreia da nova temporada de A Fazenda. A 14ª edição do reality show será lançada no dia 13 de setembro.

O programa será exibido de domingo a domingo nas noites da emissora e será comandado pela apresentadora Adriane Galisteu – que estará em sua segunda temporada do reality.

Além disso, a emissora também confirmou a data da grande final do reality show Ilha Record. A atração chegará ao fim no dia 8 de setembro, com edição ao vivo a partir das 23h.

Filho de Adriane Galisteu impressiona com o seu tamanho

Recentemente, o filho de Adriane Galisteu, Vittorio, completou 12 anos de idade e chocou os seguidores da mãe com o seu tamanho. "Tá gigante", disse um dos seguidores de Adriane no post que ela fez para homenagear o herdeiro.

