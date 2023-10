Rachel Sheherazade diz: ‘Conseguiram mexer com o meu medo’

Fora de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade abre o coração ao conversar com Rodrigo Faro na Record TV

A jornalista Rachel Sheherazade abriu o coração sobre ter sido expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, durante uma entrevista para Rodrigo Faro no programa Hora do Faro deste domingo, 22. No palco, ela foi questionada se conseguiram tirá-la do sério - já que foi expulsa por ter colocado a mão no rosto de Jenny Miranda, o que é proibido entre os participantes. Então, a comunicadora confirmou.

“Conseguiram tirar o meu equilíbrio, conseguiram mexer com o meu medo. Conseguiram me colocar medo, eu tive medo de ser agredida naquela hora. Eu tive medo daquela pessoa”, disse ela.

Logo depois, Rachel falou de outro episódio envolvendo Jenny. “Ela já tinha tentado agredir a Kally num momento de fragilidade, onde ela tinha bebido e estava sozinha, sem os amigos dela por perto. O Cezar Black tentou proteger a Kally e ela inventou mentiras sobre o Cezar, ela não teve piedade. Ela falou para todo mundo que ele tinha agredido ela. Então ela é uma pessoa completamente sem caráter e sem medidas para prejudicar outra”, alfinetou.

Em outro momento, ela foi questionada se a rivalidade com Jenny poderia ser resolvida de outra forma e ela confirmou. “Poderia ter sido evitado, mas a gente não tem a dimensão do que pode acontecer. Foi tudo muito rápido, numa crescente”, contou.

Rachel Sheherazade comemora os 4 milhões de seguidores

A jornalista Rachel Sheherazade reapareceu nas redes sociais neste sábado, 21, para comemorar uma nova conquista na web. Ela conquistou a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram e fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs. Além disso, a comunicadora falou sobre ter sido expulsa de A Fazenda 15.

"Gente, que é isso?! Quatro milhões de seguidores. Que loucura é essa! Que presentaço que vocês estão me dando. Eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês por esse imenso carinho, por estarem comigo, me mando as mãos nesse momento, que é um momento difícil para mim”, disse ela.

Então, ela desabafou: "Momento em que eu me dou conta de que o meu sonho em A Fazenda foi retirado de mim de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, de uma forma até covarde, mas eu conto com o apoio de vocês. Eu estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim, cada palavra de apoio e incentivo. Eu estou recebendo todo o carinho de vocês. Beijo no coração. Obrigada 4 milhões!”.