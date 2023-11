Rachel Sheherazade curte noitada com Danielle Winits

Expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade aproveita noitada com Danielle Winits, que é ex-mulher de André Gonçalves

A jornalista Rachel Sheherazade aproveitou a noite de sábado, 25, na companhia da atriz Danielle Winits, que é a ex-mulher do ator André Gonçalves. Elas foram curtir o show da cantora Taylor Swift na cidade de São Paulo e apareceram juntinhas na arquibancada enquanto se divertiam com o espetáculo.

Nas imagens, Rachel brinca que não conseguiu colocar um filtro no vídeo e Dani responde: “Você é linda de qualquer jeito”. E a ex-A Fazenda comentou: “Aqui é vida real. Gente, não acreditem nos filtros”.

Vale lembrar que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, há algumas semanas após tocar no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão. Enquanto isso, Danielle é ex-mulher de André Gonçalves, que segue confinado no reality show. Inclusive, a atriz mandou um recado para o ex-marido na roça desta semana.

View this post on Instagram A post shared by CARAS (@carasbrasil)

Rachel Sheherazade apoia Lucas Souza

Após a desistência de Lucas Souza de A Fazenda 15, a jornalista Rachel Sheherazade se pronunciou em sua rede social nesta quinta-feira, 23, enaltecendo a trajetória do amigo no reality e ressaltando como ele conseguiu ser um vencedor a sua maneira.

Mesmo desistindo da competição, para a ex-apresentadora do SBT, o jovem venceu ao conseguir mostrar um outro lado seu no programa. A comunicadora então enalteceu sua boa relação com o ex-peão durante o jogo. Rachel lamentou que ele saiu e falou como gostou de conhecê-lo pessoalmente.

"Tô muito triste com a desistencia do Lucas, primeiro que o Lucas era um dos favoritos ao prêmio, ele não sabia, mas aqui a egnte sabia como ele estava forte aqui fora e de como ele estava perto de conquistar o prêmio de 1,5 milhão da Fazenda. Ele junto com a Jaque, com o André, são os grandes favoritos ao prêmio e eu acho que o Lucas realmente chegou ao limite dele", começou dizendo.

"A gente não pode nunca julgar a atitude do Lucas como atitude covarde, jamais, o Lucas pelo contrário, foi um gigante, foi um gigante de bravura, de gentileza, de lealdade pra com os seus, dentro do jogo o Lucas foi um gigante e daí o favoritismo dele", continuou.

Rachel falou de como ele queria mudar sua imagem diante o público. "O Lucas quando entrou na Fazenda tinha dois objetivos: o principal era um milhão e meio de reais, mas o segundo objetivo do Lucas era mostrar um lado dele que a imprensa nunca mostrou, o Lucas se envolveu em polêmicas em razão da separação tumultuada dele da Jojo Todynho e por isso, a reputação do Lucas estava arranhada, e um dos motivos pelos quais ele entra n a Fazenda é pra recompor essa imagem, pra renascer para o público, sim porque ele tem apenas 23 anos, e nós vamos errar muito".

"Então sob esse aspecto particular ele é um vencedor, ele conseguiu mostrar o lado do Lucas que as pessoas não conheciam, esse foi o único Lucas que eu conhei, quando eu entrei na Fazenda eu não sabia quem ele era, não sabia quem eram 99,9% das pessoas, fiz questão de não procurar sabr quem eram, porque eu gostaria de ter minha própria visão de cada um, por isso também eu me aproximei do Lucas, o que eu vi foi um menino de 23 anos que tava querendo recomeçar, querendo mostrar quem ele era, outros lados dele e acho que desse ponto de vista ele conseguiu", comentou.