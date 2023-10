Rachel Sheherazade cai no choro ao falar de Lucas Souza. Saiba o motivo

Saiba o motivo para Rachel Sheherazade ter chorado ao lembrar de Lucas Souza após ser expulsa de A Fazenda 15

Expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, Rachel Sheherazade chorou ao falar sobre sua relação de amizade com Lucas Souza no confinamento. Em uma conversa com Lucas Selfie em uma live, ela se emocionou e chorou ao relembrar como foi a despedida deles antes de ser retirada do elenco do reality show.

Rachel relembrou o que disse para Lucas depois de ter brigado com Jenny Miranda e antes de ser chamada pela produção para sair do confinamento. "Eu não sabia que eu tava me despedindo dele, mas ali eu acho que eu tava. E eu falei pra ele: 'meu gigante gentil'", disse ela.

E completou: "Por que o Lucas foi capaz de se interpor e talvez ele pudesse inclusive ser expulso do programa, mas ele tava me defendendo como um filho, como um amigo querido".

Rachel Sheherazade rebate possibilidade de affair com André Gonçalves

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, na última quinta-feira, 19, e concedeu uma entrevista para Lucas Maciel na sexta-feira, 20, para falar sobre sua participação no reality show. Na conversa, ela foi questionada sobre a sua proximidade com o ator André Gonçalves e afirmou que não existe a possibilidade de virarem um affair.

Na conversa, ela garantiu que eles são apenas amigos e que formaram uma aliança no jogo. Logo ao ser questionada sobre o assunto, Rachel tentou desconversar.

“Teve uma chuva de granizo e falamos que foi uma chuva tóxica, porque ele ficou louco. Ele disse que queria ser uma trepadeira se fosse uma planta, um coelho se fosse um animal, a zona vermelha de Amsterdã se fosse um lugar. Ficamos: ‘Nossa, você está muito doido’. Ele respondeu: ‘Estou há um mês aqui, estou doidão mesmo’”, afirmou ela.

Então, ela contou sobre a amizade deles. “Acho que o que floresceu foi mais importante e marcante, foi a amizade que surgiu. Da minha parte, acho que dele também, surgiu uma amizade sincera, admiração mútua. Isso posso garantir que existiu e existe entre a gente. Tenho André como amigo, quero levar para a vida”, declarou.