Quem deve ficar em A Fazenda 15? Vote em enquete da terceira roça

Cariúcha, Márcia Fu, Shayan e Yuri Meirelles foram indicados para a terceira roça de A Fazenda 15

Na noite desta terça-feira, 10, os peõesformaram durante a exibição ao vivo de A Fazenda 15 a terceira roça sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Os peões Cariúcha, Márcia Fu, Shayan e Yuri Meirelles foram os escolhidos para disputar a permanência no reality rural.

A formação da roça de A Fazenda 15 começou com a Fazendeira da semana , Jaquelline Grohalski, indicando Cariúcha direto para a berlinda. Depois, os demais peões votaram e Márcia Fu foi a que recebeu mais votos, e, como gontra-golpe, a ex-atleta podia escolher alguém da baia para a disputa. Ela escolheu puxar Shay.

Na sequência, Rachel Sheherazade, que já havia sido imunizada por Lucas Souza, abriu o Poder Laranja —que também ganhou do ex-marido de Jojo Todynho— e pôde cancelar a dinâmica do Resta Um, além de indicar dois nomes para outra votação. A jornalista escolheu Yuri Meirelles e Kamila Simoni. O modelo foi o mais votado e se tornou o quarto integrante da roça.

Com isso, Yuri ainda pôde escolher um de seus concorrentes para ser vetado da Prova do Fazendeiro desta semana, que acontece na noite desta quarta-feira, 11. Ele tirou a chance de Shay, e com a escolha, o modelo, Cariúcha e Márcia Fu ainda podem escapar da berlinda.

De acordo com o site R7, da RecordTV, a primeira eliminada da edição foi a influenciadora digital Natália Valente, seguida do ator Darlan Cunha, conhecido por interpretar Laranjinha no filme Cidade de Deus, que deixou o confinamento na semana passada.

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM NA FORMAÇÃO DA 3ª ROÇA:

Nadja Pessoa votou em Alicia X

WL votou em Nadja Pessoa

Sander Mecca votou em Márcia Fu

André Gonçalves votou em Alicia X

Lily Nobre votou em Nadja Pessoa

Kally votou em Márcia Fu

Shay votou em Márcia Fu

Jenny Miranda votou em Márcia Fu

Márcia Fu votou em Simioni

Simioni votou em Márcia Fu

Rachel Sheherazade votou em Márcia Fu

Henrique votou em Nadja Pessoa

Cariúcha votou em Cezar Black

Yuri Meirelles votou em Nadja Pessoa

Cezar Black votou em Márcia Fu

Lucas Souza votou em Tonzão

Tonzão votou em Alicia X

Alicia X votou em Márcia Fu

Radamés votou em Nadja Pessoa