Primeira eliminada, Nathalia Valente gastou fortuna em cosméticos para ‘A Fazenda’

Não valeu o investimento? Nathalia Valente gastou bolada em estoque de maquiagens para curta estadia em ‘A Fazenda’

Na noite da última quinta-feira, 28, a influenciadora digital Nathalia Valente se tornou a primeira eliminada do reality show da Record, 'A Fazenda'. Antes de entrar no confinamento, a loira surpreendeu ao revelar que investiu uma bolada em cosméticos para sua participação no programa, que acabou sendo mais curta que o esperado.

Através de um vídeo divulgado em suas redes sociais, Nathália contou para seus seguidores que a emissora exige que os peões levem apenas produtos lacrados para o confinamento. Por isso, a influenciadora precisou tomar um banho de loja para comprar novos cosméticos e acabou gastando uma quantia exorbitante mirando um longo confinamento.

“Deu simplesmente quase três mil reais de maquiagem. Mas tudo certo, é um investimento e eu vou usar tudo na Fazenda, então vou estar bem bonita”, a influenciadora narrou seu vídeo de compras, em que mostra o investimento de R$2.798 em produtos para passar três meses sem se preocupar com suas maquiagens no programa.

E a Nathalia Valente que comprou quase 3 mil reais em produtos de maquiagem pra levar para #AFazenda e foi a primeira eliminada 🗣️#EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/ueP43RXsBW — CHOQUEI (@choquei) September 29, 2023

Mas a participação da loira não agradou o público e ela deixou o reality ao enfrentar o influenciador Lucas Souza e a jornalista Rachel Sheherazade na primeira roça do programa. Vale lembrar que a influenciadora recebeu apenas 5,77% dos votos do público para ficar na casa: “Eu queria ter ficado mais”, Nathália lamentou ao ser eliminada.

Nathalia Valente reage após prints do ex-namorado:

Durante sua curta estadia no reality show, Nathalia Valente causou polêmica ao dar um beijo em outro peão, Yuri Meirelles. É que o ex-namorado dela, Kaio, revelou prints de conversas antes do confinamento, nas quais a influenciadora disse que não iria ficar com ninguém no programa.

Após sua eliminação, ela rebateu a declaração do ex-namorado:“Acho que ele está querendo graça, isso sim!", disparou Nathália, que fez questão de evidenciar que não precisa se desculpar pois está solteira e livre. Além disso, a influenciadora também revelou se o beijo foi uma estratégia de jogo.