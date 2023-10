O que foi falado no áudio vazado em A Fazenda? Peões ouviram conversa sobre os bastidores

O vazamento do áudio na madrugada desta segunda-feira, 2, repercutiu dentro de A Fazenda e se tornou assunto entre os peões

Durante a madrugada desta segunda-feira, 2, os peões ouviram uma conversa sobre os bastidores de A Fazenda. Em áudio vazado pela produção, foi falado sobre o reality em uma conversa, escutada por alguns peões, que não era das mais agradáveis.

O vazamento do áudio repercutiu dentro do programa da Record TV e se tornou assunto entre os peões. De acordo com Darlan Cunha, o Laranjinha, que falou sobre a situação para os aliados no Paiol, a equipe apontava e lamentava alguns erros de A Fazenda.

"Vocês ouviram o áudio que vazou?", começou o participante. "Falou que precisa ter essa dinâmica hoje para audiência na segunda. A galera que gosta do barraco já ficou: 'o bagulho está fraco, o programa está fraco, precisa ter briga", completou ele. O peão continuou opinando e contribuindo para o "fogo no feno". Laranjinha ainda acrescentou que, apesar das punições, o dia anterior foi mais calmo e com poucos embates: "O pessoal aqui começou a falar sobre isso".

"Estava calmo, não teve barraco, teve punição, mas não teve briga e já estavam falando. Tem gente que quer assistir treta todo dia, tem quem quer ser polêmico". O vazamento também virou assunto fora da casa, com a audiência de A Fazenda através das redes sociais.

FOGO NO FENO

Apesar de toda essa confusão com o áudio vazado, uma dinâmica conseguiu colocar "fogo" nos peões no último domingo, 1º. Cariúcha chegou a avançar sobre Rachel e a chamando de "vadia". A brincadeira era do girassol e do vaso seco, na qual cada peão deveria dar um girassol para quem gostaria de ter como amigo para toda a vida e o vaso seco para quem não quer perto.

"Rachel pra mim você é uma hipócrita, falsa, cobra? Eu não tenho medo de você, com suas lindas palavras. E eu falo a voz do povo", afirmou Cariúcha, que ainda chamou a jornalista de "patricinha mimada" e "vadia" após ser escolhida para o vaso seco.