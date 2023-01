Moranguinho abre o jogo sobre fim de amizades após A Fazenda: 'virou uma guerra'

Após questionamentos, a dançarina Moranguinho revelou o motivo pelo qual cortou as relações com o Grupo A de 'A Fazenda'

A Fazenda 14 chegou ao fim, mas as polêmicas não! Moranguinho (41), esposa de Naldo (43), resolveu se manifestar após receber críticas de uma das ex-peoas. Desde que deixou o reality, a dançarina se afastou das amizades do grupo A, sua aliança no programa, composto por Deolane Bezerra (35), Bia Miranda (18), Pétala Barreiros (23), Lucas Santos (22), Tiago Ramos (25) e Vini Buttel (32).

Segundo a funkeira, sua visão de jogo mudou quando saiu da Fazenda. “Vocês aqui fora têm uma visão muito ampla do que estava acontecendo e eu não enxergava, não conseguia ver isso.”, declarou a ex-peoa que também rebateu alguns comentários sobre ter sido influenciada pela opinião do marido e elogiou a visão de Naldo, em entrevista feita pelo jornalista Kadu Brandão.

Moranguinho também declarou que agora, compactua mais com as estratégias do Grupo B e fez algumas revelações polêmicas sobre as brigas entre o restante da casa. “Eles conseguiram sentir e captar quem eu sou, a minha energia. Entenderam que o que estava acontecendo era um jogo. Que tem um momento que a gente mergulha de cabeça. Lá dentro, como rachou, virou uma guerra. E numa guerra não existe o certo, existe o que você defende.”, alfinetou a morena, que compartilhou um vídeo dizendo que foi "adotada" pelo grupo.

A dançarina ainda deixou claro que não pretende voltar atrás e que sua postura deve permanecer longe das câmeras: “Tenho o direito de escolher quem eu quero como amigo, quem eu quero que frequente a minha casa e faça parte da minha vida. Isso é um direito meu e ninguém pode me julgar por isso.” contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ellen Cardoso🍓 (@moranguinhoreal)

Bia Miranda corta relações com Moranguinho

A dançarina Moranguinho não foi a única a deixar algumas amizades para trás! Bia Miranda, neta de Gretchen (63), também anunciou a sua insatisfação e revelou que não pretende manter a relação com Moranguinho, após a mudança de postura da ex-peoa fora do reality da Record.

Em uma entrevista com Matheus Mazzafera, a noiva de Gabriel Roza foi questionada sobre convidar Moranguinho para seu casamento. Bia prontamente respondeu: “Ela foi até o final comigo, mas quando a gente saiu aqui me contaram algumas coisas que o marido dela falou e ela foi na onda. Mulher que abaixa a cabeça para homem, acho que não é mulher”, alfinetou.