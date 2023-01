Milionária, Bárbara Borges assume namoro com Iran Malfitano

Após a convivência em A Fazenda 14, Bárbara Borges e Iran Malfitano ficam juntos foram do reality show e assumem o romance: 'Meu amor'

A atriz Bárbara Borges (43) está apaixonada! Depois de passar três meses convivendo em A Fazenda 14, da Record TV, ela e o ator Iran Malfitano (41) decidiram engatar um namoro. No início de 2023, os dois surgiram juntos em fotos do réveillon e até trocaram um beijo apaixonado.

Nas fotos, os dois posaram abraçados e no maior clima de romance. Na legenda, ela declarou: “Meu melhor amigo é o meu amor. Bem vindo 2023!”, disse ela.

Vale lembrar que Bárbara Borges é uma mulher milionária! Ela foi a campeã de A Fazenda 14 e embolsou o prêmio de R$ 1,5 milhão em dezembro de 2022. Após conquistar a vitória, a artista contou que vai usar o dinheiro para cuidar dos filhos e financiar os estudos deles.

“Estou sempre pensando em garantir a educação dos meus filhos. Tudo voltado para os meus filhotes”, disse ela ao site R7, e completou: “Entrei no reality querendo muito ser a campeã dessa edição, porque eu precisava voltar a aparecer na televisão. O prêmio sempre foi consequência, mas o objetivo era estar de volta em um programa com tanta audiência como A Fazenda. Quero voltar a trabalhar como atriz, esse é o meu ofício”.

Dentro de A Fazenda, Bárbara Borges chorou ao falar da dificuldade financeira

Quando ainda estava confinada em A Fazenda 14, Bárbara Borges teve uma conversa com os seus amigos e chorou ao relembrar a sua dificuldade financeira nos últimos anos.“[Estava com dificuldade] de grana. E batalhando. Internet nunca foi meu forte. Sempre me esforcei o máximo para fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Eu vejo vocês todos fazendo isso. Para mim sempre foi um esforço muito grande”, disse ela ao conversar com os colegas.

“E eu queria a minha fonte de renda atuando como atriz, entendeu? E fiquei paradona, mexeu com a minha cabeça. Então eu pensei assim: 'Cara, A Fazenda vai ser uma oportunidade para eu me abrir e para retomar'. O que eu quero é trabalhar. E com o que eu faço”, completou.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Jesus, de 2018, na Record TV.