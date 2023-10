Marido de Jenny Miranda alfineta a filha dela após declaração: ‘Me provocar’

Marido de Jenny Miranda, Fábio Gontijo reage ao vídeo de Bia Miranda alfinetando a mãe, que tocou o sino em A Fazenda 15

Marido de Jenny Miranda, Fábio Gontijo resolveu se pronunciar após ver um vídeo de Bia Miranda alfinetando uma atitude da mãe em A Fazenda 15, da Record TV. Bia fez um vídeo nas redes sociais com indiretas sobre a decisão da mãe de tocar o sino para deixar o reality show, mas ter desistido de sair do jogo após conversar com a produção. Ao ver a imagem, Fábio defendeu a esposa e alfinetou a enteada famosa, mas sem citar o nome dela.

Ele contou que tinha feito um acordo com a jovem. "Desisto. Você combina com a pessoa ontem de não atacar mais a mãe dela, porque senão depois eu vou ter que vir aqui defender e vai ficar esse bolo e nunca vai resolver a história. Não deu nem 24 horas, a pessoa descumpre o combinado”, disse ele.

E completou: “Deixa a sua mãe jogar em paz. Se ela quer desistir e quer tocar o sino, deixa. Se ela está triste, deixa. Aí na primeira oportunidade, vai lá fazer comentário no Twitter para avacalhar o jogo da mãe dela. Está querendo me provocar, só pode”.

O que a Bia Miranda falou?

A influenciadora digital Bia Miranda reagiu ao ver uma atitude de sua mãe, Jenny Miranda, no reality show A Fazenda 15, da Record TV. Isso porque Jenny decidiu bater o sino para pedir para sair do programa, mas desistiu após conversar com a produção. Com isso, a jovem foi nas redes sociais para alfinetar a atitude da mãe.

Bia gravou um vídeo nas redes sociais e não citou o nome da mãe, mas deixou claro que estava falando dela ao citar ‘roça’ em sua declaração. "Gente, não aguento ficar com a minha boca fechada. Então eu vou falar porque conheço a peça. Quem entendeu, entendeu, eu não vou citar nomes. Mas eu acho que vocês também estão pensando o mesmo que eu. Ela só fez isso porque um tá com raiva dela, outro tá com raiva dela. aí ela faz isso e o pessoal vai sensibilizar com ela, vai ficar com dó, vai conversar com ela, não vão ser mais rivais, ela vai ser amiga de todo mundo e ninguém vai votar nela para ela ir para aquele lugar, ninguém vai votar”, disse ela.

E completou: "Então, a roça chegando, o pessoal não vai votar nela porque ela já fez amizade com geral e sem pedir desculpa para ninguém. Ela só fez esse joguinho dela e ainda fez um VT”.