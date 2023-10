Mariano critica participantes de A Fazenda 15 e dispara: "Não é quem grita mais"

Durante o PODCAST CARAS, o cantor Mariano lamentou ver brigas intensas dentro de A Fazenda 15 e aproveitou para refletir sobre o assunto

Depois de duas semanas agitadas e discussões acaloradas em A Fazenda 15, o cantor Mariano (36), dupla com Munhoz, disse que os participantes do programa estão exagerando nas confusões. Durante participação no PODCAST CARAS, ele destacou que os aceitaram o do reality apenas para causar brigas.

"Eu não acompanho o reality, mas eu acho que o pessoal tá errando um pouco a mão. Acho que eles entraram nessa pilha nessa de quem ganha reality, é quem briga mais, quem faz polêmica. Eu acho que eles estão errando a mão", declarou ele, que participou de A Fazenda 12.

"Na minha concepção, acho que tinha que ser ao contrário. Quem tinha que ganhar reality é quem convive melhor com as pessoas, quem consegue lidar melhor com situações de adversidade, não quem faz mais barraco", completa.

Jakelyne Oliveira, que também estava presente na atração, concordou com o namorado e afirmou que o programa tem um elenco que não está sabendo dosar momentos de descontração e brigas, o que pode gerar problemas com o público.

"Até o público não gosta tanto quando é 100% barraco. Eu acho que tudo na vida tem que ser meio termo", disse a modelo, que mantém um relacionamento com o sertanejo desde o fim do reality rural, em 2020.

Mariano aproveitou para reafirmar que acredita que o vencedor da atração deveria ser a pessoa que melhor lida com a convivência, mesmo com brigas: " É a forma que a pessoa consegue lidar e resolver esse barraco. Não é quem grita mais ou fala mais alto".

Sobre a possibilidade de vir a participar de uma nova competição parecida com A Fazenda, o cantor garante que não se interessa mais. "A gente nunca pode dizer nunca, mas não está nos nossos planos", disse.