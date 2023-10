Mãe de Kamila Simioni rebate fama de vilã da filha em A Fazenda 15: "Nunca foi a mocinha"

Em entrevista à CARAS Brasil, mãe de Kamila Simioni defendeu postura da filha e críticas sobre jeito estratégico em A Fazenda 15

Pouco menos de um mês desde a estreia de A Fazenda 15, Kamila Simioni (37) já tem sido apontada pelos telespectadores do reality como a "vilã" da temporada. Elogiada por seu poder de articulação, ela tem comandado um grupo de peões dispostos a evitar a tão temida roça. Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Simioni, mãe da influenciadora, garantiu que a filha tem agido de maneira estratégica para continuar no jogo.

"Na história da Kamila, ela nunca foi a mocinha. Minha filha não se faz de vítima, nunca se fez. Desde pequena. Ela tem defeitos, todos temos, mas ela não é uma pessoa má. É bondosa, porém fria", defende.

Patrícia completa deixando claro que Kamila tem pensado em cada passo dentro do programa e não tem se preocupado com a visão do público: "O vilão é definido por pontos de vista. Não acredito que ela se arrependerá de muito do que fez. Ela seguiu o que acreditava ser o melhor para o jogo dela".

"A reação do público sobre a companhia da Cariucha no jogo dela pode ser uma surpresa. Mas Kamila sempre segurou seus rojões. O jogo ainda pode virar e pelo que conheço da minha filha, acredito que vai", declara.

A respeito dos ataques que acabam surgindo nas redes sociais, a matriarca conta que não entende a reação exagerada dos haters e prefere guardar para si os elogios à sua filha. "É pesado ler muito do que recebemos. Sem necessidade alguma. Retaliação, ameaça e ataque são mesmo necessários? Não consigo entender tamanha crueldade", disse.

"Mas estamos seguindo firmes e confiantes. Preferimos nos apegar nos comentários positivos e em ser audiência fidedigna do programa para não perder nada", finaliza ela, que está cheia de orgulho de ver a filha em rede nacional: "Me enche de orgulho vê-la alçando novos vôos, mas angustia ver e ouvir muita coisa. A experiência é inédita e apesar de tudo, tem sido legal acompanhar".