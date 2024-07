Mãe de ex-BBB é vetada de A Fazenda após participação em AGC

A Fazenda 16 está em fase de montagem de elenco e pode confinar participantes de A Grande Conquista

A Fazenda 16 estreia na primeira quinzena de setembro com um elenco de famosos renovado. Adriane Galisteu está confirmada no comando do reality show da Record que novamente contará com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. O diretor cogita escalar participantes de A Grande Conquista para a nova temporada do confinamento rural. No entanto, a mãe de uma ex-BBB já está vetada.

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski não aprova a ida de Geni para o programa. Isso porque, ela esteve no formato e venceu a última temporada. Logo em seguida, a matriarca da influenciadora entrou em AGC, o que não aliviou a mudança na vida de toda a família.

"Olha, eu sempre a apoio em tudo, mas acho que por enquanto tá bom de reality. Ela já realizou o sonho dela, agora é viver aqui fora e curtir a família. Chega de confinamentos!", diz a milionária, que não entrega se a mãe recebeu um convite da Record.

Geni foi eliminada de A Grande Conquista 2 no último dia 10 de julho, com 15,27% dos votos para ficar. Ela disputou a preferência do público contra Kaio Perroni e Fernando Sampaio. Antes de ficar sabendo da sua eliminação, a mãe de Jaquelline ouviu um discurso sobre erros feito por Rachel Sheherazade.

"Se eu posso afirmar algo é que vocês três erraram em algum ponto do jogo, e quem não erra, não é mesmo? A vida pode mudar em um simples vacilo. Eu sei que na vida real isso pode ser mais contornável, mas aqui é diferente, o seu erro será cobrado na próxima zona de risco", afirmou.

A apresentadora reforçou a importância de usar deslizes para procurar acertar em situações da vida e do jogo. "É fundamental aprender com os erros dos outros, porque nenhum jogador vai ter tempo suficiente para cometer todos os erros."