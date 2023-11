Lucas Souza agradece apoio dos fãs após desistir de 'A Fazenda 15'

O ex-militar e influenciador digital Lucas Souza surgiu sorridente nas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs após deixar o reality

Lucas Souza usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 24, para agradecer as mensagens de carinho e apoio que recebeu dos seguidores após desistir do reality A Fazenda 15, da Record TV, na última quarta-feira, 22.

No feed do Instagram, o ex-militar e influenciador digital postou algumas fotos com as malas que levou para o programa, e confessou que não esperava ser tão acolhido pelo público. "Gratidão é o que define este momento!", afirmou ele.

E completou: "Não esperava sair e receber todo este carinho que estou recebendo de vocês, as mensagens de apoio e tudo que estão fazendo por mim. Estou muito feliz em saber que eu tenho um exército gigante comigo! Amo vocês, Tropa!", finalizou.

Lucas surgiu pela primeira vez nas redes sociais nesta quinta-feira, 23. O ex-peão postou um vídeo no Instagram explicando sua decisão de abandonar o jogo. "[...] Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por conta da minha saúde mental, realmente, mas quero agradecer a essa multidão, esse exército, essa tropa que está aqui comigo prestando apoio", disse ele em um trecho da gravação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Souza (@lucassouza_ofl)

Lucas Souza volta ao estúdio da Record TV

O ex-militar Lucas Souza apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 24, para contar que vai voltar ao estúdio da Record TV para uma gravação especial. Ele foi convidado para participar do programa Hora do Faro, de Rodrigo Faro, e a gravação acontece nesta tarde. Assim, este será o primeiro compromisso oficial dele após ter desistido de A Fazenda 15 na última quarta-feira, 22.

"Acabei de pegar meu celular, já vi algumas informações aqui, já conversei com a minha família. Gente, que doideira, que sentimento bom. Quero falar para vocês que está tudo bem, hoje vai ser um dia corrido, vou para a Record, fazer gravação do 'Hora do Faro' hoje, vou gravar algumas coisas lá com eles. Espero que vocês fiquem ligados. Mais tarde, eu vou ligar para a mãe da Jaquelline, vou falar com ela, com a Bella. É isso aí, bora ficar ligado aqui", contou.