Lidi Lisboa fala sobre o que a fez aceitar o convite para participar de A Fazenda

A atriz comentou em entrevista sobre a motivação para aceitar o convite para o reality-show A Fazenda

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 20h34

Com a nova edição de A Fazenda chegando, a atriz Lidi Lisboa (37) relembrou quando recebeu o convite para participar da décima segunda edição do reality da emissora Record.

Em entrevista para o Link Podcast apresentado pelo ex-Fazenda Lucas Selfie, Lidi foi questionada: "Ser você não gosta de se expor por que você aceitou o convite para ir para um reality-show ?”.

“Eu precisava me expor em algum momento, não existe não se expor. Foi uma quebra, ao mesmo tempo, eu tirei um peso das costas. Eu precisava, as pessoas tinham uma visão de mim... Realmente, sou uma pessoa que, as vezes, estou só quieta, séria e falam: ‘Ela está brava’. Às vezes, só estou na minha”, explicou Lidi.

A atriz ainda apontou a uma personagem que interpretou como motivação para participar da competição.

“Eu tinha feito Jezabel, fui mal interpretada, julgada de uma maneira que me doeu muito. Eu falei: ‘Dei o meu sangue’. Eu não sabia qual era a visão que as pessoas tinham de mim, eu vim saber agora que tinham uma visão completamente equivocada, não é nada disso. Eu falei: ‘Quer saber de uma coisa? Ou vai ou racha. Pior do que está, pode ficar, mas eu assumo o risco’. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida [participar de A Fazenda]”, comentou a artista.