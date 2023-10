Jojo Todynho reage e dispara indireta após Rachel Sheherazade ser expulsa de A Fazenda 15

Jojo Todynho surge na internet para opinar com indiretas sobre a saída de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15

A cantora Jojo Todynho, que foi a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, se pronunciou sobre a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15. A saída da jornalista aconteceu na tarde desta quinta-feira, 19, e está dando o que falar na internet. Ao ver a repercussão, a funkeira surgiu nos stories do Instagram e disparou indiretas sobre o ocorrido.

Ela contou que quase foi expulsa em sua edição do reality show por causa de uma discussão, e disse que sempre tem alguma cilada na convivência.

"Hoje veio toda a cena daquela reunião de condomínio que a Luiza Ambiel fez, lembra? Que seu eu, Jaqueline, Mariano, Lipe, não segura a Raissa, o bagulho ia ficar doido. Todo mundo ia ser expulso naquele dia. Mas é isso, a porta do inferno está aqui, abertinha, só esperando um cair na cilada e ainda vem uns enviados… Deus me livre. O que as pessoas não fazem por dinheiro, elas atravessam os outros, não estão nem aí, não tem empatia nenhuma. Tudo isso por conta do dinheiro. Trabalhando se faz muito mais. Não tem problema, não. Vem ser feliz, Rachel, aqui fora”, disse ela.

Então, ela contou que está surpresa com a expulsão. "Estou indignada, só André para salvar. A vida é isso aí, ou armam cilada para a gente cair, ou a gente mesmo é dono da própria cilada. Estou chocada”, finalizou.

Como foi a expulsão de Rachel Sheherazade?

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa. Com isso, a roça da semana foi cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.