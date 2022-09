Jojo Todynho discorda de atitude de Bia Miranda em A Fazenda 14

Jojo Todynho opina sobre o declaração de Bia Miranda no confinamento de A Fazenda 14: 'Ela tem que parar'

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 18h32

A cantora Jojo Todynho opinou sobre uma atitude de Bia Miranda no confinamento de A Fazenda 14, da Record TV. Ela contou que discorda quando a influencer comenta sobre o affair que teve com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador.

No Twitter, Jojo revelou qual é a sua opinião sobre o jogo de Bia. “Estou gostando da Bia, porém acho que ela tem que parar de ficar falando de Adriano como se fosse um troféu. Ela tem tudo para crescer no jogo”, disse ela, que já foi campeã de A Fazenda.

Estou gostando da Bia… porém acho que ela tem parar de ficar falando de Adriano como se fosse um troféu 🤦🏾‍♀️



Ela tem tudo pra crescer no jogo. — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) September 22, 2022

Jojo Todynho vai trabalhar na cobertura da Copa do Mundo

A cantora Jojo Todynho assinou contrato com a Globo! Ela se tornou apresentadora do programa Central da Copa junto com Alex Escobar. Os dois vão comentar as partidas do dia de um jeito divertido no final da noite.

“Estar trabalhando na Central da Copa é de um grande reconhecimento. É um momento único, histórico. O meu pai de criação que foi embora, ele era fluminense, e essa semana eu descobri que o Fred vai estar no programa. Então vai ser uma forma de homenagear o meu pai de criação. E estar ao lado do Alex escobar é uma honra. Copa do Mundo sempre foi um momento marcante para mim. A gente pintava a rua, colocava bandeirinha, vai ser muito engraçado e estou muito feliz”, disse ela durante a coletiva de imprensa da Globo sobre a Copa do Mundo no Catar.