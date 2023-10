Jenny Miranda e Simioni debocham após expulsão de Rachel Sheherazade

Com Rachel Sheherazade expulsa da Fazenda 15, Jenny Miranda e Simioni tiram sarro usando fala de jornalista

Após a expulsão de Rachel Sheherazade nesta quinta-feira, 19, as participantes Jenny Miranda e Simioni debocharam da jornalista ao gravarem um vídeo sobre o cotidiano delas no reality show da Record TV.

Falando sobre a reposição da despensa da casa, a dupla não perdeu a oportunidade e relembrou a ex-peoa. Simioni ao começar a conversar debochou dizendo estar babando e pediu para a amiga não cuspir nela. Em seguida, ela fez mais piadas.

"To até babando, não cospe em mim, pegar uma doença, porque aqui a gente comanda essa fazenda, principalmente a dispensa, e no dia 14 de outubro foi criada a la mafia", disse Simioni debochando do episódio de Rachel com Cariúcha.

A ex-apresentadora do SBT foi expulsa depois de uma discussão com Jenny Miranda, em que encostou a mão no rosto da fazendeira. Ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu contou que o gesto foi a atitude que tirou Rachel do programa. "A Rachel quebrou uma regra do programa ao usar uma das mãos para tocar no rosto de Jenny. Rachel infelizmente está fora de A Fazenda 15. No domingo, ela vai estar no Hora do Faro para falar sobre tudo o que aconteceu”, disse ela. Logo depois, ela explicou o que aconteceu para os peões. "Como vocês sabem, a Rachel infringiu uma regra do programa e por isso ela está fora de A Fazenda 15. Por tudo o que aconteceu hoje, a roça foi cancelada e não teremos eliminação”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Equipe de Rachel Sheherazade fala sobre a expulsão

A equipe da jornalista Rachel Sheherazade falou pela primeira vez sobre a notícia de que ela foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Por meio de um comunicado nos stories do Instagram na tarde desta quinta-feira, 19, a equipe dela confirmou que a comunicadora deixou o programa.

"A produção da Rede Record acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa da Fazenda 15. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados”, escreveram.

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa. Com isso, a roça da semana foi cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.