Irmã de Deolane Bezerra surge com o rosto machucado e diz que fará cirurgia

No hospital, irmã de Deolane Bezerra se pronuncia após se envolver em uma confusão em um bar e fala sobre o machucado no rosto

Irmã de Deolane Bezerra, Daniele Bezerra está internada em um hospital após se envolver em uma confusão em um bar. Ela machucou o seu rosto e ficou com arranhões no corpo. Em observação no hospital, a jovem contou que precisará passar por uma cirurgia.

O assessor dela, Kadu Rodrigues, filmou a amiga durante a internação quando ela refletiu sobre o que aconteceu. “Acho que eu juntei muita exaustão todos esses dias e acabou ontem extrapolou, porque eu sou ser humano, né?”, disse ela.

E completou: “Infelizmente eu errei também, tá, gente? Não liguem para provocações, não vão brigar. Olha o que aconteceu! Levei uma queda, estou com o nariz pontilhado e estraçalhado. Agora tem que operar”.

Em outro momento, a irmã de Deolane se pronunciou sobre o que aconteceu. "Ontem, eu estava em um bar assistindo o jogo do Brasil. Depois de ouvir algumas coisas sobre política, me senti ofendida e indaguei as pessoas sobre o porquê. Iniciou-se uma discussão, puxaram meu cabelo. Eu quis também revidar. Acabei caindo e me machucando muito! As pessoas que trabalham no estabelecimento me ajudaram no que puderam, separaram a discussão e prestaram socorro no momento!", disse ela.