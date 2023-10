Gretchen manda recado para Rachel Sheherazade: ‘Conte comigo’

Gretchen reage após notícia de que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15

A cantora Gretchen demonstrou o seu apoio para Rachel Sheherazade após a jornalista ter sido expulsa do reality show A Fazenda 15, da Record TV. A comunicadora deixou o programa na tarde desta quinta-feira, 19, após uma confusão com Jenny Miranda. Com a repercussão, Gretchen deixou um recado para a jornalista.

Em um post no Instagram, a cantora comentou que admirou a participação da jornalista no programa.

"Rachel, não te conheço pessoalmente, mas conheci uma mulher incrível, inteligente, corajosa e forte nesse programa. Você entrou vitoriosa e está saindo como a verdadeira campeã. Não se importe com a expulsão. Todos aqui fora conheceram seu caráter e seus princípios. Conte comigo. Defesa não é agressão", escreveu.

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa. Com isso, a roça da semana foi cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.

Rachel disse que colocou a mão no rosto de Jenny

Rachel Sheherazade contou detalhe sobre confusão com Jenny Miranda durante uma conversa com André Gonçalves e Lucas Souza. Depois da discussão, ela contou para os amigos que colocou a mão no rosto da peoa para que ela se afastasse.

"Eu tive que botar a mão aqui na cara, na boca dela assim. Ela não esperava que eu fizesse isso. Eu botei a mão para ela sair de perto de mim. Ela veio aqui, eu fiz isso. Eu não quero mais dirigir a palavra a essa mulher e muita gente aqui”, disse ela.