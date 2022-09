A Fazenda: Romance? Mãe de Thomaz Costa revela quem faz o tipo dele

Mãe de Thomaz Costa revela se o filho pode viver um romance com alguém dentro do confinamento de A Fazenda 14

Mãe do ator Thomaz Costa, Luciana Costa deu a sua opinião sobre a possibilidade do filho se envolver com alguma mulher durante o confinamento de A Fazenda 14, da Record TV. Ela contou que acredita que o filho possa viver um romance, e também entregou qual peoa faz o tipo do herdeiro.

"Acho bem fácil o Thomaz se apaixonar dentro do reality. O sonho da vida do Thomaz é constituir uma família, ter filhos, a casa dele, a mulher dele. É o sonho da vida dele, é o propósito de vida dele, sabe? Se, de repente, dentro da casa tiver alguém com quem exista um uma empatia, né? Se eles se ‘crusharem’, como diz hoje em dia (risos), certamente ele vai vai entrar de cabeça na ideia, na relação. E seja o que Deus quiser, né?”, disse ela em conversa com o Portal Em Off.

Então, ela comentou sobre as peoas que fazem parte do elenco do reality. "Acho que no perfil do Thomaz seria, por exemplo, a Pétala, mas, se não me falha a memória, ela namora. Então, não aconteceria nada não. Mas, mais ou menos o perfil dele essa essa moça seria. E agora está entrando uma tal de Bia Miranda que, não olhei muito bem, parece que faria o perfil dele", declarou.

Thomaz Costa fala de sua personalidade no jogo

Antes de ir para a sede de A Fazenda 14, Thomaz Costa comentou sobre qual deve ser a sua personalidade no jogo. O rapaz contou que não tem muita paciência no dia a dia. “Eu sou um cara bem pavio curto, não tenho muito filtro. Vamos ver o que vai ser. Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo”, avirou ele. Então, o rapaz revelou que seu objetivo é ser o campeão da temporada. “Eu entro no jogo sempre para ganhar. Meu foco é o prêmio, não sou o cara que vai para fazer VT, eu estou indo para o prêmio”, declarou.

Ao ser questionado se entrou para o reality show para perder a fama de 'ex-namorado de Larissa Manoela', ele afirmou: “Entrei para dar o meu nome, assim como eu fiz em outros trabalhos. Eu namorei com ela e eternamente serei ex dela”.

