A Fazenda: Record corta câmera depois de Pétala assumir que teve privilégios

Pétala teria sido acusada de receber informações privilegiadas antes de entrar no reality

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 18h51

As câmeras do PlayPlus, serviço de on demand da Record para o reality show A Fazenda 14, foram cortadas após a peoa Pétala Barreiros ter admitido que teria tido privilégios durante seu pré-confinamento para o programa. Segundo a influenciadora, enquanto se preparava para entrar, contou que podia assistir o que quisesse em plataformas de streaming. Neste momento, as câmeras do reality foram cortadas.

Kerline Cardoso encurralou a amiga de Deolane na parede e falou: “Uma das coisas que ela [Deborah Albuquerque] falou para mim foi esse negócio do Leo Dias, e que então vocês tiveram informações privilegiadas antes de entrar”. Cercada pela ex-bbb, Ingrid Ohara, Ruivinha de Marte e Moranguinho, Pétala cedeu e entregou o que havia acontecido.

"Vou falar aqui, mesmo não podendo. O que acontece: todo mundo tinha um tablet. Todo mundo tinha Netflix, Disney+ e mais alguma coisa", contou. Daí, as câmeras do PlayPlus foram cortadas.

Tudo começou quando Pétala e Deolane foram acusadas de terem informações privilegiadas por Deborah, que disse que elas tinham conhecimento da pergunta que Leo Dias fez na dinâmica durante a pré-estreia. No caso, o colunista de fofocas teria perguntado para a advogada algo sobre o marido da ex-Power Couple e ela teria respondido que já sabia.

As suspeitas aumentaram quando ambas conversavam e falaram sobre a morte de Elizabeth II, surpreendendo a outros participantes que não sabiam da informação da morte da monarca.

Veja a confissão de Pétala:

Em conversa com as meninas, Pétala confirma que teve acesso a informação externa quando estava confinada no hotel #AFazenda14pic.twitter.com/KNEdBuAi8H — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 15, 2022

Deolane e Deborah brigam durante a madrugada

Na madrugada desta quinta-feira, 15, Deolane e Deborah brigaram durante o confinamento de A Fazenda 14. A briga se deu por conta de rumores de fofoca e troca de ofensas. O clima ficou pesado quando Deborah admitiu saber vários podres da amiga da advogada, Pétala, enquanto conversava com Moranguinho, que contou para Deolane, que foi tirar satisfação.

“Você ameaçou a Pétala, disse que ia contar coisa dela pro Leo Dias”, afirmou Deolane. E Deborah negou: “Eu não falei nada disso”. E a ruiva ainda completou: “Não força! Você está se fazendo, quando fui na sua casa, você não era assim”. Ao ouvir isso, a loira respondeu: “Eu sou desse jeito! Eu não sou sua amiga! Você foi na minha casa a trabalho, eu sou séria quando trabalho”. E Deborah rebateu: “Essa é sua estratégia”. Deolane revidou: “Eu lá tenho estratégia?”.

O clima ficou ainda mais pesado quando uma acusou a outra de estar 'peitando'. “Ah, ela fala e sai andando”, disse Deborah. E Deolane respondeu: “É porque eu dou na cara, mas aqui eu não posso. Sou falsa, lixosa, fofoqueira, pilantra e mentirosa! Lá fora a gente resolve”. Deborah rebateu: “Baixo nível, subterrânea”.