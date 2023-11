A Fazenda: Rachel Sheherazade defende sua torcida no reality: "Não esqueço"

A jornalista Rachel Sheherazade comentou sobre sua torcida por alguns participantes da Fazenda 15 e explicou o motivo de defender seus favoritos

Na noite desta segunda-feira, 28, Rachel Sheherazade foi às suas redes sociais defender sua torcida na Fazenda 15. A jornalista que foi expulsa do reality fez uma série de postagens no X (antigamente conhecido como Twitter) explicando por que defende seus favoritos.

"Gente, cada pessoa tem seu favorito e tem peões que não gosta. Eu também tenho. Eu, principalmente. Porque fui diretamente atingida", começou dizendo a jornalista e ex-peoa que viu sua passagem pelo programa ser encerrada por conta de uma briga com Jenny Miranda.

Rachel então relembrou o que viveu com alguns peões no reality: "Fui ameaçada, xingada, injustamente acusada. Querem que eu esqueça? Não esqueço. Perdoo, não levo no coração. Mas, não apago da cabeça. Isso se chama inteligência".

A ex-âncora do jornal do SBT continuou a refletir sobre essa inteligência emocional. "Quem esquece o mal que lhe fizeram, não se protege do mal que vão lhe fazer de novo. Perdoar é digno, moralmente elevado e faz bem para que libera perdão. Esquecer o mal que nos fazem é sinal de baixa autoestima e pouca inteligência. Os mais adaptados à sobrevivência estão atentos aos perigos à espreita. Sabiam?", comentou.

A jornalista então concluiu: "Então, gente. Coração puro e memória forte". Porém, alguns seguidores da famosa não entenderam o recado e Rachel teve que se pronunciar mais uma vez explicando o que quis dizer com as mensagens.

"Para quem não entendeu ainda, minha torcida é para os meus amigos. Sou fiel a eles e vou continuar torcendo e pedindo votos até o final. Mesmo que isso incomode as outras torcidas. Não desejo mal a ninguém - ninguém mesmo. Mas, vou continuar apoiando somente quem gosto", disse Rachel. Os amigos da jornalista que ainda estão na casa são: André Gonçalves, Jaquelline e Kally Fonseca.

Reencontro!

Nesse final de semana, Rachel Sheherazade se encontrou com um de seus aliados no reality show rural . A jornalista participou de um reencontro com Lucas Souza, que pediu para sair da Fazenda 15. Durante as gravações para o "Domingo Espetacular", a dupla se emociou ao se encontrar.

O ex-marido de Jojo Todynho foi às suas redes sociais mostrar os bastidores desse reencontro e ainda agradeceu sua torcida aqui fora com alguns fãs que estavam presentes no local.